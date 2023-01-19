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妙齡女自助洗衣胸罩、內褲無故消失 報警得知「被聞」崩潰

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

看到女性貼身衣物，克制不住？高雄葉姓男子日前到楠梓某自助洗衣店，看到一旁有女性洗好的衣物，竟從中偷走3件內衣、2件內褲；事後失主發現遭竊報警；未料，葉男落網後，供稱一時興起想聞才會拿，回去發現都是洗衣精味，便覺得無趣就丟了；警聽聞相當傻眼，並將人依法函送偵辦。

楠梓警分局加昌派出所去年12月19日接獲一名22歲妙齡女子報案稱，放在自助洗衣店洗衣機內的3件內衣、2件內褲不翼而飛，損失約4000多元；她還說，自己常去藍田路這間自助洗衣店，第一次遇到這種事，不僅感到相當詭異，還覺得噁心，無奈之下，只好報警求助。

警方獲報後，調閱監視器，發現一名可疑男子，將該女子洗好的衣服先拿出在一旁的白色洗衣籃內，接著假裝整理自己洗好的衣物，下一秒就將個人衣物與女方的衣物直接拿走。

行竊的過程中，嫌犯相當順手，猶如拿自己的衣物，神情自若，完全沒有一絲猶豫；此外，在監視器畫面更發現，他在該女子的衣物中精挑細選，只拿走貼身衣物後，將其餘衣物與洗衣籃又放回原處。

經過身分比對及確認特徵，認30歲葉男涉嫌重大，並通知人到案說明；但他一直拖到今年1月16日才到案。

至於為何要偷走女性貼身衣物，葉男供稱，當天一時興起「想聞」才順手拿走，後來帶回去品嘗才發現，只有洗衣精的味道，便覺得無趣隨手丟棄。

員警聽聞，相當傻眼，更對於葉男不尊重他人財物的行為直搖頭，警詢後，將他依竊盜罪嫌函送。

高雄30歲葉姓男子日前偷走自助洗衣店22歲妙齡女子的貼身衣物。記者陳弘逸／翻攝
高雄30歲葉姓男子日前偷走自助洗衣店22歲妙齡女子的貼身衣物。記者陳弘逸／翻攝
高雄30歲葉姓男子日前偷走自助洗衣店22歲妙齡女子的貼身衣物。記者陳弘逸／翻攝
高雄30歲葉姓男子日前偷走自助洗衣店22歲妙齡女子的貼身衣物。記者陳弘逸／翻攝

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