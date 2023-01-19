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外送員夾偽鈔找零 住處搜出207張！受害者恐遍布彰南10鄉鎮市

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

春到人間偽鈔多？彰化縣員林市一名市民電話叫外送，外送員故意在找零百元鈔夾帶兩張假鈔，這名市民事後檢查，發現百元鈔印有「玩具銀行」，流水號編碼末五碼是880VJ，確認偽鈔無誤，警方據報找到這名外送員，查獲207張偽鈔，光是百元就有200張，值得民眾提醒警覺。

員林警方今天表示，芳苑警分局轉報本月17日，有二林地區民眾拿到兩張從員林市取得的百元偽鈔，溪湖警分局也轉報類似手法犯案，員林警分局成立專案小組，並調閱監視錄影畫面查到賴姓外送員（30歲）涉有重嫌，經比對他的行車紀錄器及在他的住處查獲的二百張100元、五張500元和兩張1千元偽鈔，合計207張。

員林警分局進一步調查，賴男去（111）年11月到知名網購網站買偽鈔，利用外送找零的時候化整為零夾帶給客人，從中牟利，已經連續使用快3個月，警方目前找到4名被害人，還在擴大調查受害人及偽鈔外流情形、賴男不法獲利金額。全案已依涉嫌行使偽鈔、詐欺罪嫌將賴嫌移送地方檢察署偵辦。

員林分局分局長楊志傑指出，一百元紙鈔券偽造流水號CQ281880VJ，五百元紙鈔偽造流水號DR663080VA，一千元偽造流水號HR484268XD，兩千元偽造流水號GM580370UH，偽鈔印有「玩具銀行」、「魔術印製廠」，民眾若使用現金交易，應仔細辨識，如不幸收到偽鈔，立即就近向警察機關報案，不可再拿去交易以免也觸法

民眾收到紙鈔，應檢查鈔面上的流水編號、旁邊印章「玩具銀行」。圖／警方提供
民眾收到紙鈔，應檢查鈔面上的流水編號、旁邊印章「玩具銀行」。圖／警方提供
員林警方查獲外送員利用找零使用假鈔。圖／警方提供
員林警方查獲外送員利用找零使用假鈔。圖／警方提供

外送員 假鈔

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