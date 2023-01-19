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影／台中龍井民宅暗夜火警4人受困 消防隊及時救出
台中市龍井區舊車路巷內一棟3樓透天厝昨天深夜火警，屋內2名大人及2名小孩受困，消防局獲報派員到場搶救，皆順利救出，4人皆無外傷、意識清楚，表示無需送醫，財物損失待查，起火原因由消防局火調人員調查中。
台中市消防局說，昨天深夜11時35分接獲龍井區舊車路巷內發生火警，立即出動龍井、大肚及犁份等分隊及第四大隊部消防車10輛、救護車3輛，消防人員28名，由組長陳品羲帶隊前往指揮搶救。
消防隊到場發現，3樓透天厝屋內雜物燃燒中，屋內有2名大人及2名小孩受困，二樓有鐵窗，消防隊立即灌救，火勢在今天凌晨0時2分撲滅，搶救人員成功救出屋內困受的4人，四人都無外傷、意識清楚，無需送醫。
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