影／台中龍井民宅暗夜火警4人受困 消防隊及時救出

台中市龍井區舊車路巷內一棟3樓透天厝昨天深夜火警，屋內2名大人及2名小孩受困，消防局獲報派員到場搶救，皆順利救出，4人皆無外傷、意識清楚，表示無需送醫，財物損失待查，起火原因由消防局火調人員調查中。

台中市消防局說，昨天深夜11時35分接獲龍井區舊車路巷內發生火警，立即出動龍井、大肚及犁份等分隊及第四大隊部消防車10輛、救護車3輛，消防人員28名，由組長陳品羲帶隊前往指揮搶救。