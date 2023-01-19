影／泰籍移工遭解雇偷機車落跑 台南警2小時攔捕送辦

28歲泰國籍葉姓移工日前遭雇主解聘，昨晚9時40分由在台仲介陪同，準備從台南高鐵站搭車返回雲林，未料，他在高鐵站外發現1輛鑰匙未拔的新機車，趁仲介不備之際偷騎該機車離開，經失主通報協尋，深夜在中西區被員警發現，立即將他壓制上銬逮捕。

據調查，葉因恐遭仲介帶回後送返泰國，情急之下竟偷騎路旁機車逃離，並連絡到在台友人準備前往安平尋求依附，不料行經中西區成功路段突然聽到警笛聲，而遭警察包圍，只好乖乖停車束手就逮。

失主李姓女子接獲員警的通知，急忙趕至派出所，確認失竊機車及置物箱內皮包、證件均未短缺。她說，機車才剛買2個月，因載送朋友搭車，一時疏未注意取下鑰匙致使新車遭竊。她對機車遭竊報案至尋回僅2小時，對警方辦案效率印象深刻，再三致謝。