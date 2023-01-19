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影／泰籍移工遭解雇偷機車落跑 台南警2小時攔捕送辦
28歲泰國籍葉姓移工日前遭雇主解聘，昨晚9時40分由在台仲介陪同，準備從台南高鐵站搭車返回雲林，未料，他在高鐵站外發現1輛鑰匙未拔的新機車，趁仲介不備之際偷騎該機車離開，經失主通報協尋，深夜在中西區被員警發現，立即將他壓制上銬逮捕。
據調查，葉因恐遭仲介帶回後送返泰國，情急之下竟偷騎路旁機車逃離，並連絡到在台友人準備前往安平尋求依附，不料行經中西區成功路段突然聽到警笛聲，而遭警察包圍，只好乖乖停車束手就逮。
失主李姓女子接獲員警的通知，急忙趕至派出所，確認失竊機車及置物箱內皮包、證件均未短缺。她說，機車才剛買2個月，因載送朋友搭車，一時疏未注意取下鑰匙致使新車遭竊。她對機車遭竊報案至尋回僅2小時，對警方辦案效率印象深刻，再三致謝。
台南市警二分局南門派出所警員邱柏凱昨晚10時45分接獲協尋通報後，以警政系統輔助監視器查看該機車各項資料，並追查過濾該車動向。今天零時許發現該機車通過中西區南門及府前路段，立即與警員吳宗懋緊急出動搜捕，果然在5分鐘後在忠義與成功路口發現該車，上前鳴笛指揮停車受檢，經確認為失竊機車後，立即將葉壓制上銬逮捕，帶回調查後依竊盜罪嫌送辦。
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