快訊

怕勞保破產不參加勞退自提？ 高薪族爽節稅還會笑你傻

年前人倫悲劇！新店男持啞鈴狠砸7旬父 再致電母親：爸死在家

超扯！景美女中期末考「發錯考卷」 校方不打算重考學生哀鴻遍野

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／泰籍移工遭解雇偷機車落跑 台南警2小時攔捕送辦

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

28歲泰國籍葉姓移工日前遭雇主解聘，昨晚9時40分由在台仲介陪同，準備從台南高鐵站搭車返回雲林，未料，他在高鐵站外發現1輛鑰匙未拔的新機車，趁仲介不備之際偷騎該機車離開，經失主通報協尋，深夜在中西區被員警發現，立即將他壓制上銬逮捕。

據調查，葉因恐遭仲介帶回後送返泰國，情急之下竟偷騎路旁機車逃離，並連絡到在台友人準備前往安平尋求依附，不料行經中西區成功路段突然聽到警笛聲，而遭警察包圍，只好乖乖停車束手就逮。

失主李姓女子接獲員警的通知，急忙趕至派出所，確認失竊機車及置物箱內皮包、證件均未短缺。她說，機車才剛買2個月，因載送朋友搭車，一時疏未注意取下鑰匙致使新車遭竊。她對機車遭竊報案至尋回僅2小時，對警方辦案效率印象深刻，再三致謝。

台南市警二分局南門派出所警員邱柏凱昨晚10時45分接獲協尋通報後，以警政系統輔助監視器查看該機車各項資料，並追查過濾該車動向。今天零時許發現該機車通過中西區南門及府前路段，立即與警員吳宗懋緊急出動搜捕，果然在5分鐘後在忠義與成功路口發現該車，上前鳴笛指揮停車受檢，經確認為失竊機車後，立即將葉壓制上銬逮捕，帶回調查後依竊盜罪嫌送辦。

台南市警二分局南門派出所員警在忠義與成功路口發現該車，上前鳴笛指揮停車受檢，經確認為失竊機車後，立即將葉姓移工壓制上銬逮捕。圖／讀者提供
台南市警二分局南門派出所員警在忠義與成功路口發現該車，上前鳴笛指揮停車受檢，經確認為失竊機車後，立即將葉姓移工壓制上銬逮捕。圖／讀者提供
南門派出所警員昨晚10時45分接獲協尋通報後，以警政系統輔助監視器查看該機車各項資料，並追查過濾該車動向，發現在轄區內出沒，緊急出動搜捕。圖／讀者提供
南門派出所警員昨晚10時45分接獲協尋通報後，以警政系統輔助監視器查看該機車各項資料，並追查過濾該車動向，發現在轄區內出沒，緊急出動搜捕。圖／讀者提供

台南 移工 竊盜

延伸閱讀

6輛車佔用台南市路邊停車位 今拖吊移至拖吊場保管

路人愛心變車主煩惱…忘拔機車鑰匙下場慘 網KUSO劇情：猶如八點檔

高雄長髮正妹整串鑰匙掉水溝 與警譜出60秒「烤肉」趣

騎車迷路遇警 嫩妹酒測超標被上銬傻眼：只吃了麻油雞

相關新聞

新北香舖店囤179公斤爆竹下場慘了 全沒入還挨罰最高30萬

新北市消防局日前接獲民眾檢舉，中和區有民宅囤放過量爆竹，今天派員查緝，一查不得了，竟查獲違規囤放爆竹煙火179公斤，超出...

去年才被搶…新營某銀樓晚間又被搶18只金戒指 業者哀怨：麥擱來了！

台南市新營第一市場一間銀樓今晚傳出男子趁業者不備，入內搶了1盤18枚金戒子逃逸，銀樓兒子追出與民眾聯手撲倒逮人，據知，該...

高雄超商遇搶…警方3小時後逮捕嫌犯 贓款竟增2萬多元

高雄市小港區某超商今天下午遇搶，陳姓男子持械涉嫌恐嚇店員，搶走收銀機4萬多元逃逸，警方據報，立即成立專案小組，3小時後逮...

影／台中龍井民宅暗夜火警4人受困 消防隊及時救出

台中市龍井區舊車路巷內一棟3樓透天厝昨天深夜火警，屋內2名大人及2名小孩受困，消防局獲報派員到場搶救，皆順利救出，4人皆...

影／泰籍移工遭解雇偷機車落跑 台南警2小時攔捕送辦

28歲泰國籍葉姓移工日前遭雇主解聘，昨晚9時40分由在台仲介陪同，準備從台南高鐵站搭車返回雲林，未料，他在高鐵站外發現1...

楊梅騎士遭撞噴飛 機車起火燃燒剩車架

昨晚6時10分許，35歲的高姓男子騎乘普通重型機車由桃園楊梅高獅路左轉青年路，與30歲同為高姓自用大貨車駕駛由青年路直行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。