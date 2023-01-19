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春節瘋出國…桃機塞爆 國旅訂房率卻不到5成

楊梅騎士遭撞噴飛 機車起火燃燒剩車架

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

昨晚6時10分許，35歲的高姓男子騎乘普通重型機車由桃園楊梅高獅路左轉青年路，與30歲同為高姓自用大貨車駕駛由青年路直行往幼一路方向發生側撞，高姓騎士噴飛約10公尺，造成高姓騎士身體多處擦挫傷，且機車起火燃燒，現場由消防隊到場撲滅火勢，雙方酒測值均為0，事故詳細發生原因尚待警方調查釐清中。

警方表示，高姓騎士由桃園楊梅高獅路左轉青年路，與高姓大貨車駕駛由青年路直行往幼一路方向發生側撞，騎士遭撞飛約10公尺，因撞擊力大，機車倒地後起火，由附近工廠民眾使用滅火器撲滅。

不過機車焦黑，燒到僅剩車殼，消防車到達現場出1水線降溫，而騎士意識清楚送醫救治；2人酒測值皆為0，事故詳細發生原因尚待警方調查釐清中。

楊梅機車騎士與貨車擦撞，機車起火燃燒僅剩焦黑車架。記者翁唯真／翻攝
楊梅機車騎士與貨車擦撞，機車起火燃燒僅剩焦黑車架。記者翁唯真／翻攝
楊梅機車騎士與貨車擦撞，機車起火燃燒僅剩焦黑車架。記者翁唯真／翻攝
楊梅機車騎士與貨車擦撞，機車起火燃燒僅剩焦黑車架。記者翁唯真／翻攝

青年 桃園

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