楊梅騎士遭撞噴飛 機車起火燃燒剩車架
昨晚6時10分許，35歲的高姓男子騎乘普通重型機車由桃園楊梅高獅路左轉青年路，與30歲同為高姓自用大貨車駕駛由青年路直行往幼一路方向發生側撞，高姓騎士噴飛約10公尺，造成高姓騎士身體多處擦挫傷，且機車起火燃燒，現場由消防隊到場撲滅火勢，雙方酒測值均為0，事故詳細發生原因尚待警方調查釐清中。
警方表示，高姓騎士由桃園楊梅高獅路左轉青年路，與高姓大貨車駕駛由青年路直行往幼一路方向發生側撞，騎士遭撞飛約10公尺，因撞擊力大，機車倒地後起火，由附近工廠民眾使用滅火器撲滅。
不過機車焦黑，燒到僅剩車殼，消防車到達現場出1水線降溫，而騎士意識清楚送醫救治；2人酒測值皆為0，事故詳細發生原因尚待警方調查釐清中。
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