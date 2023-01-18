新北香舖店囤179公斤爆竹下場慘了 全沒入還挨罰30萬

新北市消防局日前接獲民眾檢舉，中和區有民宅囤放過量爆竹，今天派員查緝，一查不得了，竟查獲違規囤放爆竹煙火179公斤，超出法定25公斤管制量逾7倍，消防局當場全沒入，依爆竹煙火管理條例舉發，最高可開罰30萬元。

新北消防局第七救災救護大隊南勢分隊，根據日前檢舉線報，今天下午4點多前往中和區興南路二段某香舖店查緝爆竹煙火，經清點，違儲爆竹總重達179.45公斤、火藥量87.06公斤。

新北消防局第七大隊表示，現場秤重及筆錄製作均依規定全程錄音錄影，違法屬實，依爆竹煙火管理條例，將所有爆竹煙火沒入，並對業者沈姓女子（70歲）開處最高30萬元以下罰鍰。