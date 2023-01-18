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高雄超商遇搶…警方3小時後逮捕嫌犯 贓款竟增2萬多元
高雄市小港區某超商今天下午遇搶，陳姓男子持械涉嫌恐嚇店員，搶走收銀機4萬多元逃逸，警方據報，立即成立專案小組，3小時後逮捕他到案，依強盜罪嫌移送法辦。
據了解，今天下午2點30分左右，陳姓男子（48歲）進入高雄市小港區山明路某超商持械涉嫌恐嚇店員，搶收銀機現金4萬4千元及櫃台香菸立即奪門後逃逸。
警方據報，趕赴超商採取證，調閱相關監錄畫面，發現陳穿黑色衣服，並戴黑色安全帽，進入內恐嚇店員，得手後騎機車逃離，經調閱沿路監視器畫面，發現陳搶到現金後馬上飛逃到高雄市鳳山區五甲二路某遊藝場。
今天下午5點多，警方專案小組立即追去遊藝場，發現陳仍穿涉案衣服，並起出他涉案用的螺絲起子與毒品注射器，但贓款已由4萬多元增加到6萬多元，立刻逮捕他查辦，得知原來他搶到現金後便和朋友豪賭，贓款才由4萬多元增加到6萬多元。全案依強盜罪嫌移送法辦。
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