新店善心人士匿名捐災情勘查車、空拍機 新北消防：提升救災戰力

新北市新店區一名善心人士經商有成，想以行動回饋社會、活絡新店在地公益，過年前捐贈新北市消防局第四大隊柴油引擎災情勘查車1輛、空拍機1架以及水域即時影像監看螢幕1部，總價近200萬元，他堅持匿名捐贈，稱「低調奉獻不足掛齒」，期許第一線消防弟兄提升戰力，守護新店民眾安全。

新北市消防局第四大隊指出，大隊轄區包括新店、烏來、坪林、石碇、深坑，範圍相當大，多座山域、溪流環繞，此外境內還有北宜公路、國道3號、國道5號，轄區特性複雜、災害類型眾多，非常感謝這位善心人士。

新北市消防局第四大隊說，災情勘查車是消防弟兄第一線戰力車輛，空拍機現今更扮演救災救難利器角色，有了高規格空拍機，即可從高處環拍火場周圍狀況，幫助地面消防員掌握救災重點。不只火場，空拍機還可以拍攝河川、山區全貌，讓消防人員救災時，從畫面判斷可行搜救方式。