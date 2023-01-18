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澎湖消防救護技術讚 成功救回心肌梗塞

中央社／ 澎湖縣18日電

澎湖57歲許姓男子日前與友人聊天時，胸悶疼痛倒地昏迷不醒，當場呈OHCA。澎湖縣消防局緊急搶救送醫，經連日搶救在農曆年前成功救回一命，家屬表達萬分感激。

澎湖縣政府消防局發布新聞表示，許男6日在湖西青螺村與友人聊天時，突然一陣胸悶倒地昏迷，一度呈OHCA（心肺功能停止）。119獲報派遣第二大隊湖西分隊員姚永勝、李進滿2人前往救援。

消防救護人員抵現場後，評估許男疑因心肌梗塞，已呈現無意識、無呼吸、無脈搏狀態，救護人員對患者實施CPR及AED心臟電擊器，並裝置自動體外心臟按摩器後，隨即送衛福部立澎湖醫院。所幸救護車送醫途中急救5分鐘後患者恢復呼吸、脈搏等生命徵象，到院後交由院方搶救最終在農曆年前救回一命。

消防局長許文光肯定2位救護人員救護技術，適時成功挽回民眾性命，也救回一個家庭，特別致贈獎勵金嘉勉。許男目前意識清楚，生命徵象穩定，已轉至普通病房近期可望出院返家休養。

澎湖縣 患者

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