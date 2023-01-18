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超過管制量近5倍！三重香鋪店儲134公斤爆竹、火藥量逾24公斤

聯合報／ 記者曾伯愷林昭彰／新北即時報導

新北市三重區一家香鋪店，超量存放總重達134.53公斤爆竹。新北市消防局第三救災救護大隊三重分隊獲報，於昨天（17日）晚上派員前往香鋪店取締，果見香鋪店後方倉庫內，發現超過管制量5被爆竹，依違反「爆竹煙火管理條例」之規定全數沒入，並對業者開處最高30萬元以下罰鍰。

據了解，陳姓男子（70歲）於新北市三重區長壽西街經營香鋪店，日前遭人檢舉其店內儲存過量爆竹。新北市消防局第三救災救護大隊三重分隊獲報，於昨天（17日）晚上派員前往香鋪店取締，果然在香鋪店後方倉庫內，發現大批「爆炸音類」爆竹。

經現場清點，違儲爆竹總重達134.53公斤，火藥量24.764公斤，已超過管制量將近5倍，除依違反「爆竹煙火管理條例」之規定全數沒入外，另對陳姓業者開處最高30萬元以下罰鍰。

第三救災救護大隊表示，違法製造、儲存及販賣的爆竹煙火經查獲，將依「爆竹煙火管理條例」之規定全數沒入，另外還會面臨6萬元以上30萬元以下罰鍰。呼籲民眾，切勿心存僥倖囤放大量爆竹煙火，以免危害自身及公共安全。同時，過年期間，也請民眾勿違規施放爆竹煙火，以維護公共安全。

昨天晚上，新北市消防局，在三重區一家香鋪店，查獲超過管制量5倍爆竹，依違反「爆竹煙火管理條例」之規定全數沒入，並對業者開處最高30萬元以下罰鍰。記者曾伯愷／翻攝
昨天晚上，新北市消防局，在三重區一家香鋪店，查獲超過管制量5倍爆竹，依違反「爆竹煙火管理條例」之規定全數沒入，並對業者開處最高30萬元以下罰鍰。記者曾伯愷／翻攝
昨天晚上，新北市消防局，在三重區一家香鋪店，查獲超過管制量5倍爆竹，依違反「爆竹煙火管理條例」之規定全數沒入，並對業者開處最高30萬元以下罰鍰。記者曾伯愷／翻攝
昨天晚上，新北市消防局，在三重區一家香鋪店，查獲超過管制量5倍爆竹，依違反「爆竹煙火管理條例」之規定全數沒入，並對業者開處最高30萬元以下罰鍰。記者曾伯愷／翻攝

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