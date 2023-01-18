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到超商裝滿商品卻賴在櫃檯不結帳 警一查才知他是恐怖情人

聯合報／ 記者柯毓庭／新北即時報導

新北市林姓男子與前女友陳姓女子鬧翻，去年5月跑到陳女經營的4間超商掃貨裝滿購物籃後，賴在櫃檯不結帳，還向店員借來手機傳送語音訊息恐嚇陳女，隔天又接續同樣行為，被陳女報警提告，新北地檢署依妨害自由罪起訴。

檢方調查，林男因故與前女友陳女鬧翻，趁著凌晨超商只有一個店員顧店時，跑到陳女經營的兩間超商內掃貨裝滿購物籃，並將購物籃放在櫃檯不結帳，造成店員困擾，林男見陳女沒有回覆，又跑到陳女經營的另外兩間超商擾亂，還要大夜店員借她手機，傳送「我跟你講我每天都來，4家店我都巡過」等語音訊息，以此恐嚇陳女，並在隔天繼續站著櫃檯不結帳，使陳女不堪其擾報警處理。

偵查時，林男坦承他有使用大夜班店員的手機傳送語音訊息，並稱他與陳女有本票糾紛，才會出此下策，但他辯稱「不知語音訊息傳給誰」，說法不為檢方採信，依恐嚇危害安全罪起訴。

林男與前女友陳女鬧翻，跑到對方經營的四間超商掃貨後賴在櫃檯不結帳，還向大夜班店員要來手機傳送恐嚇訊息給陳女，被檢方依恐嚇危害安全罪起訴。圖／聯合報系資料照片
林男與前女友陳女鬧翻，跑到對方經營的四間超商掃貨後賴在櫃檯不結帳，還向大夜班店員要來手機傳送恐嚇訊息給陳女，被檢方依恐嚇危害安全罪起訴。圖／聯合報系資料照片

語音 超商 恐嚇

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