到超商裝滿商品卻賴在櫃檯不結帳 警一查才知他是恐怖情人

新北市林姓男子與前女友陳姓女子鬧翻，去年5月跑到陳女經營的4間超商掃貨裝滿購物籃後，賴在櫃檯不結帳，還向店員借來手機傳送語音訊息恐嚇陳女，隔天又接續同樣行為，被陳女報警提告，新北地檢署依妨害自由罪起訴。

檢方調查，林男因故與前女友陳女鬧翻，趁著凌晨超商只有一個店員顧店時，跑到陳女經營的兩間超商內掃貨裝滿購物籃，並將購物籃放在櫃檯不結帳，造成店員困擾，林男見陳女沒有回覆，又跑到陳女經營的另外兩間超商擾亂，還要大夜店員借她手機，傳送「我跟你講我每天都來，4家店我都巡過」等語音訊息，以此恐嚇陳女，並在隔天繼續站著櫃檯不結帳，使陳女不堪其擾報警處理。