7旬翁泡澡般坐泳池內 突昏厥 「全身下沉水底」送醫仍不治

新北市76歲劉姓老翁今天下午在自家社區游泳池游泳，游到一半，不明原因突然昏厥「下沉泳池」，現場泳客發覺有異，幫忙拉出水池搶救，泳池救生員也即刻CPR，孰料送醫仍不治；警方已報請檢察官相驗，釐清死因。

警方今天下午2點39分獲報，新店區溪園路一處社區大樓一樓游泳池有泳客沒有呼吸心跳，緊急協助送慈濟醫院搶救，不幸仍於3點不治身亡。

警方調閱監視器畫面，發現死者一開始如泡澡般坐在泳池內，疑因身體突然不適，整個人「下沉」掉進水底，過不久後浮出水面，附近泳客發現有人「載浮載沉」，察覺有異，連忙將人拉出水池、大聲呼救。