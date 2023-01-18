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7旬翁泡澡般坐泳池內 突昏厥 「全身下沉水底」送醫仍不治

聯合報／ 記者翁至成／新北即時報導

新北市76歲劉姓老翁今天下午在自家社區游泳池游泳，游到一半，不明原因突然昏厥「下沉泳池」，現場泳客發覺有異，幫忙拉出水池搶救，泳池救生員也即刻CPR，孰料送醫仍不治；警方已報請檢察官相驗，釐清死因。

警方今天下午2點39分獲報，新店區溪園路一處社區大樓一樓游泳池有泳客沒有呼吸心跳，緊急協助送慈濟醫院搶救，不幸仍於3點不治身亡。

警方調閱監視器畫面，發現死者一開始如泡澡般坐在泳池內，疑因身體突然不適，整個人「下沉」掉進水底，過不久後浮出水面，附近泳客發現有人「載浮載沉」，察覺有異，連忙將人拉出水池、大聲呼救。

社區游泳池附有救生員，第一時間協助CPR搶救並報警，待119到場接手送醫，不幸仍回天乏術；警方事後通知死者家屬到場，並報請檢察官釐清確切死因。

新北市新店區一處社區游泳池，今天下午發生泳客意外溺斃案。記者翁至成／翻攝
新北市新店區一處社區游泳池，今天下午發生泳客意外溺斃案。記者翁至成／翻攝

檢察官 CPR

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