聽新聞
test
0:00 / 0:00
陸航特飛訓中心上士 疑想不開在營區輕生
陸軍航特部飛行訓練中心31歲許姓上士，今天中午11點多在營區部隊集合時未現身，經隊上同袍尋找，最後被發現在機棚上吊，已無呼吸、心跳，航特部配合檢方和憲兵隊及警方調查，據了解，許部隊平日表現不錯，但在外有疑有金錢問題想不開輕生。
據了解，許姓上士於2010年入伍，曾因故留職停薪，去年3月才進到陸航特服役。許部隊平日表現還不錯，但在外有疑有金錢問題想不開輕生，家人和部隊同袍都知他為此所苦。
今天中午11點30分部隊集合時找不到許，派人在營區尋找，最後在機棚發現時，他已無呼吸心跳。陸軍航特部配合檢方和憲兵隊及警方調查，將報請南檢相驗查明真正死因。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言