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陸航特飛訓中心上士 疑想不開在營區輕生

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

陸軍航特部飛行訓練中心31歲許姓上士，今天中午11點多在營區部隊集合時未現身，經隊上同袍尋找，最後被發現在機棚上吊，已無呼吸、心跳，航特部配合檢方和憲兵隊及警方調查，據了解，許部隊平日表現不錯，但在外有疑有金錢問題想不開輕生。

據了解，許姓上士於2010年入伍，曾因故留職停薪，去年3月才進到陸航特服役。許部隊平日表現還不錯，但在外有疑有金錢問題想不開輕生，家人和部隊同袍都知他為此所苦。

今天中午11點30分部隊集合時找不到許，派人在營區尋找，最後在機棚發現時，他已無呼吸心跳。陸軍航特部配合檢方和憲兵隊及警方調查，將報請南檢相驗查明真正死因。

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陸航特飛訓中心上士疑想不開在營區輕生。情境示意圖。圖／ingimage
陸航特飛訓中心上士疑想不開在營區輕生。情境示意圖。圖／ingimage

憲兵 陸軍

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