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友人請託換美鈔竟全是假鈔 75歲婦觸法遭逮捕送辦

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

李姓女子近期陸續持美鈔到銀行兌換新台幣，第3次換鈔時遭行員發現是偽鈔，報警處理，李女稱受陳姓友人之託換鈔，警方也通知陳女到案，雖陳女供稱美鈔是在國外經商時得來，不知是偽鈔，警詢後仍依法送辦2人。

警方調查，75歲李女去年底到台北市中山區某銀行換鈔，2次共將31張100元面額的美金紙鈔兌換為新台幣，今年1月16日再次前往銀行，欲兌換50張100元面額美鈔時，行員察覺異狀，發現李女所持美鈔是偽鈔。

轄區中山警分局長安東路派出所獲報介入調查，李女指稱是受友人59歲陳女請託換鈔，仍遭依現行犯逮捕，另通知陳女到案，陳女供稱美鈔都是先前在國外經商時所得來的，不知道是偽鈔，全案詢後依偽造變造外國幣券處理辦法、交付偽造變造通用貨幣等罪嫌送辦，檢方複訊後飭回李女。

警方呼籲，民眾遇親友請託兌換不明現金，應小心謹慎，年節將近，不法之徒蠢動，試圖將偽鈔流入金融市場，民眾務必提高警覺、仔細辨識，維護自身權益及金融秩序。

李女欲兌換50張100元面額美鈔時，行員察覺異狀，發現李女所持美鈔是偽鈔。記者李隆揆／翻攝
李女欲兌換50張100元面額美鈔時，行員察覺異狀，發現李女所持美鈔是偽鈔。記者李隆揆／翻攝

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