年節將至 新北中和警設10處「機動派出所」服務民眾

這周末就是農曆春節10天假期，新北市中和警方維護治安平穩，於今日起至1月30日，在轄內人潮眾多處廣設「機動派出所」，加強轄區治安交通、為民服務、犯罪預防等工作宣導，同時指出，1月20日至29日，國道3號中和交流道南下入口，高公局將採嚴格匝道儀控管制，警方將部署警力疏導。

中和警方指出，機動派出所會配置手提電腦、列印機等相關設備器材，能直接服務現場民眾、受理各類案件等，節省民眾往返派出所時間，機動派出所地點有中和福和宮、景平路大潤發、南勢角捷運站四號出口、烘爐地土地公廟、八二三紀念公園、民德活動中心、環球購物中心、遠東世紀科學園區、錦和公園、南山威力廣場等10個地點。