八旬老翁開電暖器未開窗通風 室內缺氧酸中毒送醫急診

入冬以來寒流一波波來襲，對銀髮族健康是一大考驗，年逾八旬的許姓老翁日前在家開電暖器禦寒，但沒開窗通風，導致室內缺氧，他有慢性肺阻塞病史，肺部功能不佳，體內二氧化碳蓄積造成酸中毒，經送往衛福部苗栗醫院急診，一度失去意識，經插管治療及肺功能復健後，現已順利出院。

衛福部苗栗醫院胸腔科主任陳俊偉醫師指出，天氣溫度突然改變，有心血管疾病或年長者的身體健康容易發生問題，尤其銀髮族更要注意保暖；提醒民眾，使用電暖器應注意必須開窗保持通風，避免缺氧情形發生，也要注意用電及電暖器周邊安全，避開潮濕環境及易燃物，開電暖器時可在室內放盆水，保持空氣濕度。

陳俊偉呼籲，家中長輩在不同溫度環境轉換時，會造成血管極大壓力，尤其天冷時從被窩起床、洗澡前後浴室及室內，還有室內、室外的環境溫度都有相當大差異，建議可在床邊準備外衣，室內可開暖氣，有些家戶裝的冷氣機也有暖氣功能，可善加利用，浴室內可在天花板裝設嵌入式照暖燈、洗澡前可在浴室門口開電暖器，但電暖器使用要注意遠離潮濕及水源，以維護安全。