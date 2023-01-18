快訊

春節疫情恐升溫診所號召看診 醫曝「四大不適症狀」要就醫

高嘉瑜、王世堅屢遭圍剿 賴清德引用蔣渭水名言回應了

台中三井Lalaport周邊成行人地獄？警一早連開58件違停

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／騎士超商門口停車險遭轎車駕駛撞 2人清早扭打在地全被錄

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市大園區張姓男子今早7時在一間超商門口要停車，差點被開轎車倒車的葉姓男子撞上，兩人口角後大打出手，在地上扭打被路人拍下；警方到場將兩人帶回，詢後依社維法裁罰。

警方調查，張姓機車騎士（49歲）今天上午7時許在大園區大觀路997號超商前準備停車，一名葉姓汽車駕駛（26歲）突然倒車，險些撞上張男，兩人因此口角，進而發生肢體衝突。

有網友拍下兩人在地上扭打過程並Po網，一陣糾纏後，葉男還返回駕駛座，拿出手電筒作勢要攻擊張男，民眾見狀趕緊報警處理。

轄區潮音派出所員警獲報到場時，現場已無打架情事，張男及葉男皆未有明顯傷勢，雙方都表示暫不提告，但警方將兩人帶返所製作筆錄後，仍依違反社會秩序維護法裁罰，依法可處1萬8000元以下罰鍰。

大園葉姓男子今早和張姓男子發生行車糾紛，葉拿出手電筒恫嚇。記者楊湛華／翻攝
大園葉姓男子今早和張姓男子發生行車糾紛，葉拿出手電筒恫嚇。記者楊湛華／翻攝

超商 桃園 機車騎士

延伸閱讀

初一至初五桃園老街溪河川教育中心走春 免費體驗兔年手作

桃園竹圍漁港春節旅氣旺 警點名4替代道路免塞車

外傳蘇貞昌姻親升警政監 桃園龍潭分局長蔡坤益發聲明澄清無關係

桃園市府春節服務 醫療食安8大措施不打烊

相關新聞

北市死亡車禍！子載母擦撞吊車 母滾到車底遭輾亡

台北市大安區和平東路上今天中午發生一起死亡車禍，一名李姓男子騎機車載著陳姓母親，李男騎機車與吊車發生碰撞，陳女當場滾進吊...

新北三重七旬老翁多處外傷送醫不治 醫院通報警方協助調查

新北市三重區今天凌晨2時許，有1名74歲老翁身上多處外傷，被救護車送至市立三重醫院，急救後宣告死亡，醫院認為傷勢有疑點而...

友人請託換美鈔竟全是假鈔 75歲婦觸法遭逮捕送辦

李姓女子近期陸續持美鈔到銀行兌換新台幣，第3次換鈔時遭行員發現是偽鈔，報警處理，李女稱受陳姓友人之託換鈔，警方也通知陳女...

年節將至 新北中和警設10處「機動派出所」服務民眾

這周末就是農曆春節10天假期，新北市中和警方維護治安平穩，於今日起至1月30日，在轄內人潮眾多處廣設「機動派出所」，加強...

八旬老翁開電暖器未開窗通風 室內缺氧酸中毒送醫急診

入冬以來寒流一波波來襲，對銀髮族健康是一大考驗，年逾八旬的許姓老翁日前在家開電暖器禦寒，但沒開窗通風，導致室內缺氧，他有...

影／騎士超商門口停車險遭轎車駕駛撞 2人清早扭打在地全被錄

桃園市大園區張姓男子今早7時在一間超商門口要停車，差點被開轎車倒車的葉姓男子撞上，兩人口角後大打出手，在地上扭打被路人拍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。