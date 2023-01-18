影／騎士超商門口停車險遭轎車駕駛撞 2人清早扭打在地全被錄

桃園市大園區張姓男子今早7時在一間超商門口要停車，差點被開轎車倒車的葉姓男子撞上，兩人口角後大打出手，在地上扭打被路人拍下；警方到場將兩人帶回，詢後依社維法裁罰。

警方調查，張姓機車騎士（49歲）今天上午7時許在大園區大觀路997號超商前準備停車，一名葉姓汽車駕駛（26歲）突然倒車，險些撞上張男，兩人因此口角，進而發生肢體衝突。

有網友拍下兩人在地上扭打過程並Po網，一陣糾纏後，葉男還返回駕駛座，拿出手電筒作勢要攻擊張男，民眾見狀趕緊報警處理。