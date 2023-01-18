冒充名人之姪詐得千萬元 男子被依詐欺罪嫌起訴

嘉義市陳姓男子涉嫌假冒是嘉義地方聞人「陳董」的姪子，並駕駛雙B車牌1122，營造深具影響力假象，向張男等5人佯稱透過他投資虛擬貨幣等投資項目可獲豐厚利潤，2年來詐騙1千125萬餘元，案經被害人發現投資遲遲未拿到應有回報，查知有異，始知被騙報警；嘉義地檢署依詐欺罪嫌將陳男提起公訴。

今年32歲陳男，2018年12月間自稱是嘉義聞人「陳董」的姪子，出入雙B轎車，且車牌1122，以LINE通訊軟體帳號，一人分飾多角方式，向張、陳、林、翁及莊等5人，聲稱透過他的關係投資艾達幣（ADA）虛擬貨幣或投資博盈公司事業可獲取高額利潤；張男等人不疑有他，以面交或匯款方式遭詐騙1千125萬9750元，當中張男被詐717萬元、莊男239萬元。直至2021年初張男等人一直沒有拿到陳男所稱說的利潤，查覺有異，才發現被騙報警，警方搜索陳男嘉義市住處，扣得現金150萬餘元，存摺、手機、收據等物證，也查出陳男與「陳董」雙方並沒有親友關係。