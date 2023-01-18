休旅車過彎撞倒整排機車後逃逸 車行業者開門看傻眼怒報案

高雄仁武區一間車行今天上午營業時，卻發現店門前6台機車遭撞毀，調閱監視器，發現肇事車輛，但撞擊當下並未停留，隨後逃逸，店家憤而報警並將此事PO網；警方獲報，目前已掌握涉案車輛，並通知車主到案說明，若查證屬實，將依法開罰。

今天上午8時許，仁武某車行老闆發現，停在店門口的6輛機車遭撞倒，經調閱監視器，發現一輛休旅車凌晨5時行經該處，不明原因偏離道路，將車撞倒後駛離，業者見狀，便將此事PO網並報警。

仁武警分局獲報展開調查，擴大調閱監視器發現涉案車輛，以車追人，發現車主為36歲胡姓女子，事故當下是否由她駕駛，仍待釐清；目前警方已通知胡女到案說明。