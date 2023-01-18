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休旅車過彎撞倒整排機車後逃逸 車行業者開門看傻眼怒報案
高雄仁武區一間車行今天上午營業時，卻發現店門前6台機車遭撞毀，調閱監視器，發現肇事車輛，但撞擊當下並未停留，隨後逃逸，店家憤而報警並將此事PO網；警方獲報，目前已掌握涉案車輛，並通知車主到案說明，若查證屬實，將依法開罰。
今天上午8時許，仁武某車行老闆發現，停在店門口的6輛機車遭撞倒，經調閱監視器，發現一輛休旅車凌晨5時行經該處，不明原因偏離道路，將車撞倒後駛離，業者見狀，便將此事PO網並報警。
仁武警分局獲報展開調查，擴大調閱監視器發現涉案車輛，以車追人，發現車主為36歲胡姓女子，事故當下是否由她駕駛，仍待釐清；目前警方已通知胡女到案說明。
警方提醒，若違規查證屬實，將依道路交通管理處罰條例第62條規定掣單舉發，汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置且逃逸者，可處1000元以上3000元以下罰鍰，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月。
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