影／險遭騙…女急匯400萬「工程款」 三重警一句話點醒她

新北市三重區江姓女子，誤信line投資群組，按照詐團指示以「工程款」為名，欲匯400萬到指定帳戶，行員覺得有異報警協處。警方獲報到場了解，一聽又是詐騙伎倆，以一句「萬一他（詐團）真的心懷不軌，妳沒有被騙到，但她又騙了別人，這樣也不好吧！」點醒江女吐實「主力操盤穩賺不賠」及時阻詐。

經調查，江姓女子（53歲）日前透過通訊軟體，加入一個以學習股票當沖為主題的社群。詐團用以三寸不爛之舌，騙得江女誤信「分析師可代為操盤，即可獲得超額報酬」江女按詐團指示，到銀行欲匯款400萬到指定帳戶投資。

江女匯款金額太大，行員詢問她匯款用途，江女謊稱「是要付工程款」行員續問對方公司跟工程款相關疑問，江女卻無法清楚回答，這讓行員起疑藉故拖延，並報警前來協處。

新北市三重警分局中興橋派出所巡佐劉坤銘、警員吳育峰獲報趕抵，詢問江女匯款用途，但江女仍謊稱「就是那個店鋪的工程款」警方追問「是對方（詐團）要妳這麼說的嗎？是甚麼店鋪？」只見江女眼神閃爍，語意吞吐回說「就是一般賣衣服的店舖」。

兩警一聽直覺就是詐騙伎倆，一句「萬一他（詐團）真的心懷不軌，妳沒有被騙到，但他又騙了別人，這樣也不好」點醒江女吐實「他們說是主力操盤，穩賺不賠」才會想匯錢投資。