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終究會「過山香」 犯保屏東分會與馨生人共度佳節

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導

犯罪事件在每位馨生人心中留下無法忘懷的傷痛，台灣犯保屏東分會選在年前，於林後四林平地森林園區舉辦「112年新春關懷活動」，分會主任委員梁應鐘與馨生人一同感受年節溫暖氣氛，走出新人生；分會顧問潘連坤說，彼此陪伴勇敢面對，走過一層層山，最終必然聞到芳香。

屏東林管處潮州工作站特別派出十位解說志工，為馨生家屬導覽園區，介紹歷史文化，共同步行觀賞自然美景，享受文化氣息。

「一山走過一山，必然聞到芳香」分會顧問潘連坤說，案件發生後，分會陪伴馨生人，走過一層層山，過程雖然艱辛，但如同「過山香」一樣，共同努力勇敢面對，終究能聞到芳香，開創新生。

分會也舉辦歡唱同樂、摸彩遊戲等活動，不分你我同樂歡慶，參與的家屬感謝分會在春節前辦這場活動，提前享受新春的歡樂氣氛，也在過年前歡歡喜喜討個好彩頭。

終究會「過山香」， 犯保屏東分會與馨生人共度佳節。圖／犯罪被害人保護協會屏東分會提供
終究會「過山香」， 犯保屏東分會與馨生人共度佳節。圖／犯罪被害人保護協會屏東分會提供
終究會「過山香」， 犯保屏東分會與馨生人共度佳節。圖／犯罪被害人保護協會屏東分會提供
終究會「過山香」， 犯保屏東分會與馨生人共度佳節。圖／犯罪被害人保護協會屏東分會提供
終究會「過山香」，犯保屏東分會與馨生人共度佳節。圖／犯罪被害人保護協會屏東分會提供
終究會「過山香」，犯保屏東分會與馨生人共度佳節。圖／犯罪被害人保護協會屏東分會提供
終究會「過山香」，犯保屏東分會與馨生人共度佳節。圖／犯罪被害人保護協會屏東分會提供
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