新北三重七旬老翁多處外傷送醫不治 醫院通報警方協助調查

新北市三重區今天凌晨2時許，有1名74歲老翁身上多處外傷，被救護車送至市立三重醫院，急救後宣告死亡，醫院認為傷勢有疑點而通報警方，三重警分局已報請地檢署安排司法相驗，將再進一步調查釐清死因。

救護車是在今天凌晨2時許，獲報趕抵三重區仁愛街112巷某公寓，將1名74歲陳姓老翁送至新北市立聯合醫院三重院區，女兒聲稱發現老翁在家跌倒導致嚴重受傷，趕緊通報119求助。