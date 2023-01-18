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新北三重七旬老翁多處外傷送醫不治 醫院通報警方協助調查
新北市三重區今天凌晨2時許，有1名74歲老翁身上多處外傷，被救護車送至市立三重醫院，急救後宣告死亡，醫院認為傷勢有疑點而通報警方，三重警分局已報請地檢署安排司法相驗，將再進一步調查釐清死因。
救護車是在今天凌晨2時許，獲報趕抵三重區仁愛街112巷某公寓，將1名74歲陳姓老翁送至新北市立聯合醫院三重院區，女兒聲稱發現老翁在家跌倒導致嚴重受傷，趕緊通報119求助。
老翁經醫療處置後不見起色，家屬放棄急救，宣告死亡。醫師檢查發現老翁身上有多處外傷，為求慎重通報警方協助處置，警方已派鑑識人員至死者家中採證，並製作發現人陳女筆錄，同時報請新北地檢署安排司法相驗，將待檢察官偕同法醫相驗後，進一步釐清。
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