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春節連假 新北蘆洲警方加強交通疏導

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導
春節連假期間，新北市蘆洲警分局交通疏導計畫首重國道1號五股交流道、台61、64線各匝道、八里龍米路段、五股成泰路段、以及各地傳統市場、寺廟及風景區周邊道路。圖／警方提供
春節連假期間，新北市蘆洲警分局交通疏導計畫首重國道1號五股交流道、台61、64線各匝道、八里龍米路段、五股成泰路段、以及各地傳統市場、寺廟及風景區周邊道路。圖／警方提供

春節連假將至，新北市蘆洲警分局今年交通疏導計畫，首重國道1號五股交流道、台61、64線各匝道、八里龍米路段、五股成泰路段、以及各地傳統市場、寺廟及風景區周邊道路，從連假前1日起，凡遇臨時性交通壅塞，會立即機動調整路口號誌、派員紓解道路車流。

蘆洲警分局呼籲，國道1號五股交流道，高公局將視車流狀況機動實施「匝道儀控」，用路人經過請依照號誌及現場員警的指揮減速慢行。春節連假外出旅遊，如遇車多壅塞，請遵守交通管制措施及指示牌引導路線耐心行駛，配合員警及義交指揮循序行進。

112年加強重要節日安全維護工作從1月1日至1月30日止，為期30天，「交通順暢」為3大重點工作主軸之一。用路人嚴禁於道路紅線違停、併排停車，保持路口淨空；春節期間親友相聚飲宴，為了保障生命安全，千萬不可酒後駕車，共同維護行車順暢及安全，平安喜樂好過年。

連假 春節 新北

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