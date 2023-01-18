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新北警聯防打詐 111年攔逾5億詐金

中央社／ 新北18日電

新北打詐隊去年打詐、防詐成績斐然，其中金警聯防攔阻詐騙金額達新台幣5億6000萬元、查獲1855名詐騙車手。隨年節將近，近日再組防詐宣導隊，教導長者識別假檢警詐騙手法。

新北市政府警察局刑事警察大隊今天表示，年節將近，由於許多弱勢長者幾乎是租屋，每月領社會補助度日，如果被詐騙，生活將無以為繼。因此，新北打詐隊近日由警察局、社會局與區公所組成防詐宣導團隊，並由業者捐贈洗髮精禮品及紅包，歲末關懷時機加強防詐宣導。

新北刑大說，由於年長者普遍不熟科技，但詐騙集團已能結合非法電信業者竄改電話號碼，因此這次宣導特別強調「假檢警」詐騙手法，當接到或撥打電話聽到自稱公務機關或檢警提到「金錢、監管帳戶、凍結財產、設定房屋抵押」等關鍵字，立即掛掉電話，並馬上撥打110或165報警。

詐騙集團 警察 新北

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