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公務電腦禁裝Line 高市警說明理由
警政署發布「警察機關使用即時通訊軟體注意事項」，規定使用即時通訊軟體傳遞訊息，內容不得涉及機密、安全、隱私、敏感或洩漏個人資料，禁止公務電腦安裝Line，引起基層員警熱議，認為「科技也跟著時光倒退了」。高雄市警局資訊室，認為是防堵公務電腦中毒並擴散的機制。
警政署1月9日發函各縣市警局，重申「警察機關使用即時通訊軟體注意事項」規定，若不當使用即時通訊軟體涉及違法或違紀，將追究相關人員責任，引起員警議論，有人並在ptt論壇及臉書上表達不滿，留言「電腦打字明明就比手打快」、「除了春安走倒退路，現在連科技也跟著時光倒退了」。
版主留言立即引起許多人討論，稱「智慧型手機嚴格來講也算是電腦」、「黨有給你簡訊回報系統阿」、「快笑死，警察不用Line回報？」，但也有人支持，直指「電腦禁止裝很正常啊」、「不爽離職」、「電腦會有一些警政資料，中毒死定了」。
高雄市警局資訊室主任陳奕良表示，這項規定早在2015年就施實，規定公務電腦禁止私自安裝Line等即時通訊軟體，警政署只是重申這項規定。他認為，光高雄市警局就有5000多台公務，而且都由系統串連，一旦其中1台因打開他人傳進的檔案，可能令有公務電腦都癱瘓。
陳奕良說，傳電子郵件，資訊室都能攔阻郵件中的惡意軟體，但是Line的管控在韓國公司，如果員警打開暗藏木馬程式等惡意檔案，有可能馬上擴散，令所有公務電腦都中毒；如果因迫切任務需要，確有必要安裝，也只能管控讓少數電腦安裝，任務結束就得移除。
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