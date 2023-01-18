工人騎機車回家準備討論過年團聚 路過蘆洲發生車禍慘死

新北市蘆洲區環堤大道昨晚嚴重車禍，1名53歲施姓工人昨晚8時許騎機車準備去找母親討論過年團聚，路過民族路422巷82弄口時，擦撞到突然冒出車頭的貨車，摔倒被後方疾駛而來的休旅車輾過下半身，血肉模糊送醫不治。

事故地點是T字型路口，據了解，53歲林姓工人因手指受傷準備去醫院包紮，昨晚8時許駕駛小貨車走民族路422巷82弄，準備匯入環堤大道時遇到紅燈停下，這時剛好另外有車準備轉進巷內。由於巷道狹窄，林男稍微將車往前挪動而凸出巷口。

這時剛好53歲施姓男子與39歲陳姓男子，各騎1輛機車沿環堤大道直行，在巷口遇到突然冒出車頭的小貨車，2輛機車閃避不及迎頭撞上，2名騎士均摔倒在車道上。

小貨車林姓駕駛雖然趕緊下車要去攙扶，但環堤大道車速都很快，機車後方1輛由35歲林姓男子駕駛的休旅車閃避不及，當場輾過施姓騎士下半身。

救護車獲報趕抵，施姓騎士下半身多處骨折變形、血肉模糊；陳姓騎士手部骨折；林姓小貨車駕駛左手食指撕裂傷，3人全部送往北市新光醫院急診，其中施姓騎士傷勢嚴重，急救無效宣告不治。