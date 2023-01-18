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投資詐騙群組設計任務給獎金 男險遭騙13萬

中央社／ 新北18日電

詐騙集團手段推陳出新，不僅透過投資群組分享訊息，還設計小任務給獎金騙取民眾信任再詐財。新北淡水區鍾姓男子落入圈套欲匯款13萬元，遭行員與警員阻止，保住紅包錢。

警方調查，23歲鍾男去年12月底在社群網站臉書（Facebook）發現1個投資網站，私訊後被邀請加入投資群組，群組裡完成投資小任務還有獎金可拿，自稱「台灣經濟-陳哲」的老師私下常分享投資訊息，不斷傳訊表示，「只要匯款3萬投資，保證獲利30萬」，鍾男雖存疑，仍想趁過年錢賺1筆紅包錢，今年1月12日到銀行匯款。

警方調查，鍾男面對銀行行員關心，僅稱要匯新台幣13萬元繳納裝潢費，卻不認識對方，行員察覺可疑，請警方到場協助。

警員秦芷瑜與蔡旻諺到場後，查看鍾男與對方Line對話，立即明確提醒這是詐騙，並表示點擊投資網頁後，會被邀請加入群組，再由自稱是老師的人私訊；況且根本不認識，怎麼會想匯錢給對方等，鍾男頓時醒悟，逐一退出投資群組並封鎖對方。

淡水警分局呼籲，年關將近，假投資詐欺頻傳，如果接獲訊息稱穩賺不賠、高額獲利等投資管道，切勿輕信，如果對方要求隱瞞實際匯款用途更要提高警覺，再三求證，以免積蓄遭詐，得不償失。

詐騙集團 淡水 紅包 新北

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