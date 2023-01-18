快訊

評／學測國文「文白之爭」入題　跳脫讀死書的學生較有利

普發6千恐拖到4月？柯建銘：草案4版本 明天絕不會有共識

影／長髮過肩穿洋裝匯款險被騙 員警赫然發現他是男兒身

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市淡水警方日前接獲銀行通報，有名男子疑似遇到詐騙準備匯款，員警趕抵卻只看見櫃台前坐著1人長髮過肩、身穿紫色洋裝裙，開口說話確定是男聲。這名男大學生誤信投資廣告，急問：「那我的錢，還拿得回來嗎？」

23歲鍾姓男大學生，12日下午3時許前往淡水竹圍地區永豐銀行，臨櫃申辦匯款13萬元，林姓行員關心提問，他聲稱是房子裝潢工程款，卻不認識受款人，行員察覺可疑通報警方。

淡水警分局竹圍派出所警員秦芷瑜、蔡旻諺獲報趕抵，愣了一下才確定這名身穿紫色洋裝裙的人，就是疑似遇到詐騙集團的男子。

員警查看鍾男和對方的對話訊息，告知這是典型的詐騙手法，他才一邊玩弄過肩長髮，一邊娓娓述說自己在臉書廣告看到投資網站，私訊後加入群組，自稱「台灣經濟-陳哲主任」的老師常分享投資訊息，透露「只要匯款13萬元，保證獲利30萬」，雖然半信半疑，還是決定冒險一試，幸好銀行員機警，通報警方勸阻。

警員秦芷瑜勸說：「你沒見過、也不認識對方，怎麼會想把錢交給他呢？」鍾男頓時醒悟，決定退出投資群組並封鎖對方，避免受騙上當，焦急詢問：「那我的錢，還拿得回來嗎？」幸好款項尚未匯出。

淡水警分局呼籲，年關將近，假投資詐欺頻傳，如接獲訊息聲稱穩賺不賠、高額獲利等投資管道，切勿輕信，若對方要求隱瞞實際匯款用途更要提高警覺，民眾遭遇類似情形時不可輕信，需再三求證，以免積蓄遭詐得不償失。

鍾姓男大學生和詐騙集團的對話訊息。記者林昭彰／翻攝
鍾姓男大學生和詐騙集團的對話訊息。記者林昭彰／翻攝
淡水警分局竹圍派出所警員蔡旻諺（左起）、秦芷瑜和銀行員聯手勸阻詐騙。圖／警方提供
淡水警分局竹圍派出所警員蔡旻諺（左起）、秦芷瑜和銀行員聯手勸阻詐騙。圖／警方提供
鍾姓男大學生和詐騙集團的對話訊息。記者林昭彰／翻攝
鍾姓男大學生和詐騙集團的對話訊息。記者林昭彰／翻攝
一身紫色洋裝裙的鍾姓男大學生差點匯款給詐騙集團，他一邊和員警對話，一邊玩弄過肩長髮。記者林昭彰／翻攝
一身紫色洋裝裙的鍾姓男大學生差點匯款給詐騙集團，他一邊和員警對話，一邊玩弄過肩長髮。記者林昭彰／翻攝

淡水 詐騙集團

延伸閱讀

淡水替代役男暖心出動 助獨居長者大掃除

淡信基金會愛心滿滿 50位弱勢童免費挑新衣

淡水房價凍漲的原因？ 網分析：4理由是關鍵

新北淡水公23號公園將設幼兒園、活動中心 滿足當地需求

相關新聞

影／長髮過肩穿洋裝匯款險被騙 員警赫然發現他是男兒身

新北市淡水警方日前接獲銀行通報，有名男子疑似遇到詐騙準備匯款，員警趕抵卻只看見櫃台前坐著1人長髮過肩、身穿紫色洋裝裙，開...

竹縣竹北市長鄭朝方夜訪9派出所、消防隊 致贈加菜金慰勞春安執勤

新竹縣警察局自1月1日起展開為期30天的「加強重要節日安全維護工作」，同時為長達10天的春節連假治安把關，竹北市長鄭朝方...

春節連假取締酒駕不放假 高市警規畫全天候防範

農曆春節將屆，高雄市警察局加強取締酒駕，啟動防制酒駕專案，從1月20日小年夜到1月28日，連續9天全天候取締酒後駕車及危...

桃園14歲少女失聯3天離家找網友 警奔600公里勸回家

桃園市一名14歲少女疑心情不佳，前天獨自搭車南下，到台南找一名女網友，警方獲報調閱通聯紀錄，得知雙方雖然有見面，但網友家...

年關近春安工作辛苦 高雄市正副議長慰問基層警力

警方在農曆年前展開春安工作，顧及基層員警勤務辛苦，高雄市議長康裕成、副議長曾俊傑合體慰勞第一線工作人員，晚間前往鳳山警分...

台南大灣交流道工程埋設管線路面不平 醫師摔車獲賠52萬

郭姓醫師2016年5月間騎機車，經台南永康復興路段，因國道1號增設大灣交流道工程，埋設管線後路面凹凸不平，郭超速經過而摔...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。