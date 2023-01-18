影／長髮過肩穿洋裝匯款險被騙 員警赫然發現他是男兒身
新北市淡水警方日前接獲銀行通報，有名男子疑似遇到詐騙準備匯款，員警趕抵卻只看見櫃台前坐著1人長髮過肩、身穿紫色洋裝裙，開口說話確定是男聲。這名男大學生誤信投資廣告，急問：「那我的錢，還拿得回來嗎？」
23歲鍾姓男大學生，12日下午3時許前往淡水竹圍地區永豐銀行，臨櫃申辦匯款13萬元，林姓行員關心提問，他聲稱是房子裝潢工程款，卻不認識受款人，行員察覺可疑通報警方。
淡水警分局竹圍派出所警員秦芷瑜、蔡旻諺獲報趕抵，愣了一下才確定這名身穿紫色洋裝裙的人，就是疑似遇到詐騙集團的男子。
員警查看鍾男和對方的對話訊息，告知這是典型的詐騙手法，他才一邊玩弄過肩長髮，一邊娓娓述說自己在臉書廣告看到投資網站，私訊後加入群組，自稱「台灣經濟-陳哲主任」的老師常分享投資訊息，透露「只要匯款13萬元，保證獲利30萬」，雖然半信半疑，還是決定冒險一試，幸好銀行員機警，通報警方勸阻。
警員秦芷瑜勸說：「你沒見過、也不認識對方，怎麼會想把錢交給他呢？」鍾男頓時醒悟，決定退出投資群組並封鎖對方，避免受騙上當，焦急詢問：「那我的錢，還拿得回來嗎？」幸好款項尚未匯出。
淡水警分局呼籲，年關將近，假投資詐欺頻傳，如接獲訊息聲稱穩賺不賠、高額獲利等投資管道，切勿輕信，若對方要求隱瞞實際匯款用途更要提高警覺，民眾遭遇類似情形時不可輕信，需再三求證，以免積蓄遭詐得不償失。
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