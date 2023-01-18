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竹縣竹北市長鄭朝方夜訪9派出所、消防隊 致贈加菜金慰勞春安執勤

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導

新竹縣警察局自1月1日起展開為期30天的「加強重要節日安全維護工作」，同時為長達10天的春節連假治安把關，竹北市長鄭朝方昨晚偕同竹北市民代表會主席林啟賢、竹北農會總幹事馮濬傑、義警中隊長，漏夜拜會轄區9個派出所、消防分隊等單位，慰問義警、民防、義交、守望相助隊等，同時致贈加菜金，慰勞春節期間所有辛勤的工作人員。

昨晚7點30起至夜間11點，鄭朝方率隊在近3、4小時時間裡，漏夜前往竹北消防分隊、豐田消防分隊、竹北警分局，以及三民、六家、高鐵、竹北、豐田、鳳岡派出所等9個單位，並拜訪警義消、民防分隊、守望相助隊等，親自送上加菜金。鄭朝方與林啟賢代表竹北市民，特別向過年期間犧牲假期服勤的弟兄、民防致上最濃重的心意。

鄭朝方說，特別感謝年節期間堅守崗位執勤不懈的警消同仁，以及協勤的義警、義消、民力等，在嚴寒冬日裡、凜冽寒風中，不分晝夜為平穩治安而努力；市公所與警義消各司其職，同樣秉持著守護著竹北市民的心，透過致贈加菜金，給予執勤人員最高的敬意與鼓勵，同時希望能帶給最暖心的支持。

竹北市長鄭朝方率隊拜訪轄區內9個派出所、消防隊等單位，慰勞春安執勤辛勞 。圖／竹北市公所提供
竹北市長鄭朝方率隊拜訪轄區內9個派出所、消防隊等單位，慰勞春安執勤辛勞 。圖／竹北市公所提供
竹北市長鄭朝方昨晚漏夜拜訪轄區內9個派出所、消防隊等單位，為春安執勤人員打氣 。圖／竹北市公所提供
竹北市長鄭朝方昨晚漏夜拜訪轄區內9個派出所、消防隊等單位，為春安執勤人員打氣 。圖／竹北市公所提供
竹北市長鄭朝方率隊拜訪轄區內9個派出所、消防隊等單位，為春安執勤相關人員打氣 。圖／竹北市公所提供
竹北市長鄭朝方率隊拜訪轄區內9個派出所、消防隊等單位，為春安執勤相關人員打氣 。圖／竹北市公所提供
竹北市長鄭朝方（右）昨晚漏夜拜訪轄區內9個派出所、消防隊等單位，致贈加菜金慰勞春安執勤辛勞 。圖／竹北市公所提供
竹北市長鄭朝方（右）昨晚漏夜拜訪轄區內9個派出所、消防隊等單位，致贈加菜金慰勞春安執勤辛勞 。圖／竹北市公所提供
竹北市長鄭朝方（前排右4）昨晚偕同竹北市民代表會主席林啟賢（前排右3）等人，漏夜拜會轄區9個派出所、消防分隊等單位致贈加菜金，為春安執勤人員打氣 。圖／竹北市公所提供
竹北市長鄭朝方（前排右4）昨晚偕同竹北市民代表會主席林啟賢（前排右3）等人，漏夜拜會轄區9個派出所、消防分隊等單位致贈加菜金，為春安執勤人員打氣 。圖／竹北市公所提供
竹北市長鄭朝方（前排中）昨晚偕同竹北市民代表會主席林啟賢（前排右2）等人，漏夜拜會轄區9個派出所、消防分隊等單位致贈加菜金，慰勞春節期間所有辛勤的工作人員。圖／竹北市公所提供
竹北市長鄭朝方（前排中）昨晚偕同竹北市民代表會主席林啟賢（前排右2）等人，漏夜拜會轄區9個派出所、消防分隊等單位致贈加菜金，慰勞春節期間所有辛勤的工作人員。圖／竹北市公所提供

鄭朝方 新竹

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