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台南南鯤鯓代天府6大神偶加持 永康警祈福平安過好年

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

馬上要過年，台南市永康警分局今上午邀請北門南鯤鯓代天府6大神偶加持，感謝同仁為治安打拚付出，期盼春節治安平穩、交通順暢，民眾安心過好年。

活動邀請南鯤鯓代天府總幹事侯賢遜、公關組長陳思妤、台灣製罐董事長侯蔡雪吟、台灣守護文創公司董事長陳仁昌等人與會，市議員黃肇輝、朱正軒、陳秋萍等人也與會，感謝警察平日為治安打拚。

南鯤鯓代天府也安排李、池、吳、朱、范五府千歲及囝仔公等6尊大神偶，由分局行政、保民、督察、交通組長、偵查隊長、勤務中心引領出場，也特別引介台灣守護文創致贈本分局平安祈福鹽，藉此激勵分局同仁工作士氣，盼在六大神力加持警政工作，讓「永康警讚、永保安康、治安平穩、交通順暢、民眾安心、旺兔順利」相呼應。

南鯤鯓代天府總幹事侯賢遜表示，永康分局是全市最繁重警察單位，警察團隊身負打擊犯罪、守護治安重責，懲惡揚善、公正無私形象，就像與同眾神一樣守護著國人；而平安鹽是融合宗教、產業、文化重要資產，將平安鹽致贈給警察同仁，祈求第一線守護治安警察都能安全執勤，也讓社區居民安心平安。

永康警分局長甘炎民說，春節期間警方將治安平穩、交通順暢及民眾安心設立為工作主軸，相信在神力加持及社會各界相挺下，地區更安全，經濟更興旺，民眾更樂利，共同歡喜迎兔年。

永康警分局長甘炎民（左）頒發感謝狀給南鯤鯓代天府總幹事侯賢遜，感謝平日廟方挺警察不遺餘力。記者謝進盛／攝影
永康警分局長甘炎民（左）頒發感謝狀給南鯤鯓代天府總幹事侯賢遜，感謝平日廟方挺警察不遺餘力。記者謝進盛／攝影
台南市永康警分局今上午邀請北門南鯤鯓代天府6大神偶加持，感謝同仁為治安打拚付出。記者謝進盛／攝影
台南市永康警分局今上午邀請北門南鯤鯓代天府6大神偶加持，感謝同仁為治安打拚付出。記者謝進盛／攝影
台南市永康警分局上午請來南鯤鯓代天府6大神偶加持，期盼治安平穩，鄉親平安過好年。記者謝進盛／攝影
台南市永康警分局上午請來南鯤鯓代天府6大神偶加持，期盼治安平穩，鄉親平安過好年。記者謝進盛／攝影

警察 南鯤鯓代天府 台南

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