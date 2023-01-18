台南南鯤鯓代天府6大神偶加持 永康警祈福平安過好年

馬上要過年，台南市永康警分局今上午邀請北門南鯤鯓代天府6大神偶加持，感謝同仁為治安打拚付出，期盼春節治安平穩、交通順暢，民眾安心過好年。

活動邀請南鯤鯓代天府總幹事侯賢遜、公關組長陳思妤、台灣製罐董事長侯蔡雪吟、台灣守護文創公司董事長陳仁昌等人與會，市議員黃肇輝、朱正軒、陳秋萍等人也與會，感謝警察平日為治安打拚。

南鯤鯓代天府也安排李、池、吳、朱、范五府千歲及囝仔公等6尊大神偶，由分局行政、保民、督察、交通組長、偵查隊長、勤務中心引領出場，也特別引介台灣守護文創致贈本分局平安祈福鹽，藉此激勵分局同仁工作士氣，盼在六大神力加持警政工作，讓「永康警讚、永保安康、治安平穩、交通順暢、民眾安心、旺兔順利」相呼應。

南鯤鯓代天府總幹事侯賢遜表示，永康分局是全市最繁重警察單位，警察團隊身負打擊犯罪、守護治安重責，懲惡揚善、公正無私形象，就像與同眾神一樣守護著國人；而平安鹽是融合宗教、產業、文化重要資產，將平安鹽致贈給警察同仁，祈求第一線守護治安警察都能安全執勤，也讓社區居民安心平安。