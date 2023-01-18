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春節連假取締酒駕不放假 高市警規畫全天候防範

聯合報／ 記者林保光／即時報導

農曆春節將屆，高雄市警察局加強取締酒駕，啟動防制酒駕專案，從1月20日小年夜到1月28日，連續9天全天候取締酒後駕車及危險駕駛，警方呼籲過年期間別因酒駕而樂極生悲。

高雄市警交通大隊表示，歲末尾牙、春酒聚餐增多，適逢冷氣團即將南下，各地氣候急遽降溫，民眾聚會喝酒機會增加，警方規畫這項取締酒駕專案，動員各分局，靈活調度警力、彈性規劃勤務，1月20日至28日全時段編排「快速打擊犯罪警網」，取締酒後駕車及危險駕駛，展現警察維護治安及交通順暢的決心。

警方統計，去年高雄市發生酒後駕車肇事370件，較2021年429件，減少59件，警方取締酒駕達1萬0501件，比2021年9744件，增加757件，取締增加率約7.7％。

高雄市警察局長林炎田表示，警方重申對酒駕「零容忍」，將以更強力之執法作為，確保市民安全，他呼籲各餐廳業者也應提醒顧客，酒後不開車，並提供代叫計程車或代駕服務，警方絕對嚴正執法，保護用路人行的安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高雄市警局訂1月20日到28日，規畫全天候取締酒駕及危險駕駛專案。圖／本報資料照片
高雄市警局訂1月20日到28日，規畫全天候取締酒駕及危險駕駛專案。圖／本報資料照片
高雄市警局訂1月20日到28日，規畫全天候取締酒駕及危險駕駛專案。圖／本報資料照片
高雄市警局訂1月20日到28日，規畫全天候取締酒駕及危險駕駛專案。圖／本報資料照片

酒駕 高雄市 警察

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