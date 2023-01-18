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影／搬家變天降家具！女主人目睹「驚聲尖叫」
高雄一位民眾要搬家，透天厝四樓有一張大木桌，找來家具行員工以及搬家公司等專業來協助處理，沒想到吊掛下樓時，整片長木板不售控制往下掉落，讓盯場的女主人嚇到尖叫。
根據畫面中可以看到，一群人七手八腳的指揮，用搬運繩固定好長木桌，緩慢調整，要從陽台吊掛下樓，家具看起來又長又重，搬運人員還用對講機和同事對話討論，只見桌面已經有三分之二的面積在陽台外時，女主人看了憂心的提問，「怎麼看起來斜斜的」，才剛講完就看到整片木桌往下掉，女主人嚇到高分貝的尖叫。
初步了解，應該是搬運繩沒有綁好，才造成「家具墜樓」，幸好，當時為了搬家，有淨空下方空間，沒有波及無辜的民眾。至於木桌從四樓高墜下，已經徹底毀壞，賠償部分以及後續處理，搬家公司表示都有家具行和屋主溝通。
高雄市勞檢處呼籲執行吊掛作業時，應檢視物品之形狀、大小及材質等特性，並選用適當吊掛用具及採取正確吊掛方法，以防止物品於吊運作業過程中飛落，同時對於使用移動式起重機於鄰接道路作業時，作業區內禁止無關人員進入，必要時並設置警告標示，如廠商違反規定，將依據職業安全衛生法第43條處以3到30萬元罰鍰。
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