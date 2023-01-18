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台南大灣交流道工程埋設管線路面不平 醫師摔車獲賠52萬

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

郭姓醫師2016年5月間騎機車，經台南永康復興路段，因國道1號增設大灣交流道工程，埋設管線後路面凹凸不平，郭超速經過而摔車，臉骨、左肩骨折、脾臟撕裂傷住院1周，2個半月無法工作而提國賠，一審判工務局及台電各賠26萬多元，雙方不服均上訴，二審認無理由駁回。

郭主張，2016年5月19日上午10時許，騎機車沿永康區復興路由東向西行駛，行經中山高速公路涵洞外斑馬線約市道180線3K+600公尺處，因國道1號增設大灣交流道工程，需施工埋設管線整修路面，完工後路面凹凸不平，致機車歪斜無法控制而摔車。因此，頭部鈍傷併臉骨骨折、脾臟撕裂傷、左肩胛鳥喙突骨折、左肩、左腹及左腳擦挫傷等。

郭認市府工務局、高速公路局第二新建工程處、市府交通局對該車禍路段道路的公共設施管理有欠缺；另台電公司台南區營業處為施工單位，應注意而未注意維持該路段道路平整，且未設置警示安全措施，因而發生車禍。

因此，郭提國賠，求償醫療費、看護費、機車修理費、交通費、手術後復健費、後續醫療費元、工作損失、慰撫金，合計152萬7038元。原審審酌，郭因車禍事故所受損害共52萬1740元。

工務局指出，高公處因辦理該工程，向該局申請代管保養市道180線3K+545-3K+660，管理養護期間自2013年4月23日起自2016年7月4日止。該車禍發生地點為市道180線3K+600處當時為高公處的台南工務所負責管理維護，非該局負責管理。

台電公司說，該路段的施工已於2015年12月24日完成送電，並經工務局註銷道路挖掘許可證，交給高公處，而車禍事故於2016年5月19日上午發生，距離完工時間，已有5個月之久，該段期間，路段養護應由高公處或工務局負責。

高公處認為，該路段施工已於2015年12月10日施工完成，非賠償義務機關。郭騎乘機車，行至國道1號大灣交流道下方涵洞道路時，行駛於內側「禁行機車」車道上，且持續沿該車道行駛至該車禍路段，應負過失責任。交通局說，當時新鋪設的新柏油路面接縫舊柏油路面之間平整，無凹陷。

逢甲大學行車鑑定中心認為，機車因超速行駛行經凹凸不平路面導致失控行為，同為肇事主因；挖掘東西向與南北向管線的施工單位，因重新鋪設路面未與原有道路路面保持平整，導致機車失控，同為肇事原因。

台南高分院認為，台電公司埋設管線之後即應將路面回復原狀，重新鋪設路面應與原有道路保持平整，然未保持平整，造成郭騎機車行經該路段，因無法事先預期致車輛失控，造成車禍，兩者間具有相當因果關係。

另工務局實際管理該路段，因施工埋設管線整修路面，於完工後路面凹凸不平未能及時修補，又未設置警告標誌，足以影響行車的安全，依國家賠償法相關規定應負賠償責任。

台南高分院認為，台電公司埋設管線之後即應將路面回復原狀，與車禍有因果關係，另工務局實際管理該路段，於完工後路面凹凸不平未能及時修補，又未設置警告標誌，應負賠償責任。圖／本報資料照
台南高分院認為，台電公司埋設管線之後即應將路面回復原狀，與車禍有因果關係，另工務局實際管理該路段，於完工後路面凹凸不平未能及時修補，又未設置警告標誌，應負賠償責任。圖／本報資料照

車禍 台南 台電

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