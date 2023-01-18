年關近春安工作辛苦 高雄市正副議長慰問基層警力

警方在農曆年前展開春安工作，顧及基層員警勤務辛苦，高雄市議長康裕成、副議長曾俊傑合體慰勞第一線工作人員，晚間前往鳳山警分局及三民一、二警分局替員警，以及義警交、守望相助隊人員加油打氣，頒贈慰勞金與茂谷柑表達心意。

高市議會指出，今年春安工作長達一個月，警政單位執行「加強重要節日安全維護工作」，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為工作主軸，有感於警政基層人員勤務繁重，正副議長前往第一線慰問工作人員。