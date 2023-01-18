年關近春安工作辛苦 高雄市正副議長慰問基層警力
警方在農曆年前展開春安工作，顧及基層員警勤務辛苦，高雄市議長康裕成、副議長曾俊傑合體慰勞第一線工作人員，晚間前往鳳山警分局及三民一、二警分局替員警，以及義警交、守望相助隊人員加油打氣，頒贈慰勞金與茂谷柑表達心意。
高市議會指出，今年春安工作長達一個月，警政單位執行「加強重要節日安全維護工作」，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為工作主軸，有感於警政基層人員勤務繁重，正副議長前往第一線慰問工作人員。
高雄市正副議長皆是三民選區議員，議長康裕成、副議長曾俊傑攜手慰勞三民第一、第二分局、派出所、義警、民防以及86里守望相助隊。康裕成表示，感謝社區守望相助隊、志工、民防和警察局站在同一陣線，為春安工作無私奉獻。曾俊傑說，感謝警方在春節期間投入大量警力及民防維安，有警方努力才能讓市民平安過新年。
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