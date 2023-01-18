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桃園14歲少女失聯3天離家找網友 警奔600公里勸回家
桃園市一名14歲少女疑心情不佳，前天獨自搭車南下，到台南找一名女網友，警方獲報調閱通聯紀錄，得知雙方雖然有見面，但網友家人覺得不妥、請她回家，隨後又獲知她住在台南一家旅館，員警昨凌晨火速驅車南下接回，讓她和母親團聚。
桃園警分局同安派出所員警14日受理民眾林太太的報案，她表示14歲女兒未經家長同意，便南下至台南地區，相約一名女網友見面，13日起就無法聯繫上她，家人極為擔心希望請警方幫忙協尋。
員警依規定受理後，通報少年警察隊聯手追尋，所幸林小妹未帶走平時使用的平板電腦，警方查閱聊天紀錄後，16日晚間和李姓女網友取得聯繫。
李女表示，當天林小妹的確有到台南來相會，但家中長輩認為林小妹不應讓家長擔心，就送她到火車站搭車回桃園，不知為何還沒回家。
員警經網友協助聯繫，得知林小妹投宿在台南市北區某旅館，考量家長焦慮心情，所長謝青樺立即指派員警謝京宏及張簡宇全駕警車直奔台南，前晚10時許出發，昨凌晨1時許趕到旅館將林小妹接回。
員警開車期間也勸導林小妹，旅遊訪友應獲得父母親同意，勿使家長擔心，隨後帶返所內後由母親帶回照顧。
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