基隆8警為角頭慶生 謝國樑：警察與黑道應有更清楚分際

「八八會館」風波尚未平息，基隆市昨再傳出有8名刑警為轄區內昔日幫派要角慶生。基隆市長謝國樑今天表示，警察和黑道、黑社會之間的關係，應該要有更清楚的分際。

謝國樑表示，警察和黑道、黑社會之間的關係，應該要更有分際，廉政倫理規範也有詳細的規定，不論是公務人員、政府首長、民意代表等，未來在基隆與黑社會的分際，應該要用更高的標準來看。

謝國樑說，在選舉期間，民眾對這些事情都非常的關心，就他了解，警察局督察室的調查，做得相當詳細，也給予肯定。

謝國樑指出，基隆如果邁入一個新的時代，要邁入一個更乾淨、透明的政治環境，應該要和黑社會要有更清楚的分際。

基隆市昨再傳出有八名刑警為轄區內昔日幫派要角慶生。警方調查餐敘是由主辦幫派業務鄭姓小隊長邀約，事前報備、事後報告，但報告過於簡略，市警局要求再查明核實，督察人員已訪談所有與會員警及民間人士釐清。

警政署昨晚也下令務必查明是否基於公務需要，若有違紀情形，依相關規定懲處。

根據調查，引爆爭議的餐會13日晚間在基隆市暖暖區暖暖街一家餐廳舉辦，基隆警三分局鄭姓小隊長邀偵查隊7人出席，與曾擔任太陽會要角的林姓男子餐敘，全桌共14人。

席中有人提及林男生日，臨時買蛋糕慶生。疑是林的家人拍攝影片上傳臉書，有人下載影片後上臉書社團爆料，還貼文「基隆刑警小弟齊向太陽會大哥祝壽，這個社會亂了。」