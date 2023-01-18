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7旬婦坐輪椅開賭場 不到一個月就被抄！裡面全是高齡賭徒

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄78歲詹姓婦人曾因賭博罪被抓，但仍沒學到教訓，繼續在楠梓區一處民宅經營賭場，並透過友人口耳相傳招攬賭客；未料，這次又遭人檢舉，經營不到一個月就遭警登門查獲；警詢後將詹婦依賭博罪移送，其餘6名賭客依社會秩序維護法裁罰。

楠梓警分局右昌派出所日前多次接獲民眾報案，和光街一處民宅常有不特定人出入，疑有賭博等不法情事；警方獲報展開調查，經蒐證後眼看時機成熟，於1月17日下午3時許，持搜索票前往逮人。

埋伏當下，民宅鐵門深鎖，直到有人進出員警才趁機衝入一舉查獲賭場；當場逮捕詹婦及6名賭客，現場以紙質天九牌賭博金錢，另查扣7000多元賭金及賭具等證物。

據了解，詹婦本身無業，有多次賭博前科，即使曾經被抓，還沒學到教訓，就算現在年事已高不良於行，仍賭性堅強，繼續經營賭場，並透過友人口耳相傳來招攬賭客，提供食物及飲料趁機抽頭賺取利潤，未料，這次開張不到一個月又被逮。

警詢後，將詹婦依賭博罪移送，其餘6名賭客依社會秩序維護法於非公共場所賭博違序行為進行裁罰。

高雄78歲詹姓婦人（坐輪椅者）曾因賭博罪被抓，但仍沒學到教訓，繼續在楠梓區一處民宅經營賭場
高雄78歲詹姓婦人（坐輪椅者）曾因賭博罪被抓，但仍沒學到教訓，繼續在楠梓區一處民宅經營賭場
高雄警日前在楠梓區一處民宅查獲賭場。記者陳弘逸／攝影
高雄警日前在楠梓區一處民宅查獲賭場。記者陳弘逸／攝影
高雄警日前在楠梓區一處民宅查獲賭場。記者陳弘逸／攝影
高雄警日前在楠梓區一處民宅查獲賭場。記者陳弘逸／攝影

賭博 賭場 高雄市

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