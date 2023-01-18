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置物箱慣竊難過年關 南警「預防犯罪line群組」立功

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

58歲無業盧姓男子常於台南市區四處遊蕩，如有發現沿路機車座墊未上鎖涉嫌行竊，去年11月及12月在中西區共犯下2起竊案，得手1萬元。台南市警二分局南門所員警加入「預防犯罪line群組」中，昨天得知盧嫌因涉他案件為市警一分局東寧派出所帶回，立即趕至現場，並提出行竊影像等具體事證，警詢後將盧嫌依竊盜罪嫌函送法辦。

警方說，去年11月18日在樹林街某民宅停車中庭、12月25日在南門路某涼飲店，李姓及王姓被害人均因皮包放置於機車置物箱內椅墊未上鎖遭行竊，分別損失8千及2千元。

案經南門所員警調閱監視器鎖定犯罪手法及特徵，但因其居無定所，無法順利查緝到案。南門所員警加入台南市警方近500名員警成立「預防犯罪line群組」中，獲知盧嫌因涉他案件為台南市警一分局東寧派出所帶回，立即趕至現場，南門所員警於下午4點多將其帶回並提出行竊影像等具體事證，調查後將盧嫌依竊盜罪嫌送辦。

警方調查發現，盧嫌行竊過程常騎乘腳踏車或步行，行經道路旁逐一摸拉確認路旁機車座墊有無上鎖，如未上鎖即會再折返，並趁無人之際來拉開椅墊行竊內部置放物品。

台南市警二分局表示，年關將屆，民眾對各類現金或物品防竊防扒尤應特別提高警覺，妥適物品存放保管，以免讓宵小有機可趁；警察機關有大額存提款護鈔、舉家外出加強住處安全巡守及代保管現金等優質服務，民眾如有需求可撥打100來請求協助。

58歲無業盧姓男子涉嫌犯下機車置物箱竊案，警詢後依竊盜罪嫌法辦。記者黃宣翰／攝影
58歲無業盧姓男子涉嫌犯下機車置物箱竊案，警詢後依竊盜罪嫌法辦。記者黃宣翰／攝影

台南 竊盜 警察

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