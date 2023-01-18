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男車內喊救命…南警獲報攔截圍捕急救援結果是這原因！警怒送辦

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

19歲楊姓男子昨天上午搭乘友人座車從台北搭車到台南市，安平區健康、育平路口，突然在車上惡作劇亂喊:「救命哦！」警方接獲報案派遣線上警力執行攔截圍捕，數分鐘內在安平區運河路公有停車場將該車團團包圍，楊辯稱是因尿急朝車外大聲呼喊救命，楊滋擾公共場所行為，警詢後依違反社會秩序維護法函送台南地方法院簡易庭裁罰。

台南市警四分局昨天上午9點40分接獲110轉報，稱1名汽車駕駛在安平區健康、育平路口目擊1輛行進間轎車上，後座乘客朝車外大聲呼喊救命，警方接獲報案後隨即派遣線上警力執行攔截圍捕。

參與攔截圍捕20名警力，數分鐘內即在安平區運河路上一處公有停車場將該車團團包圍，警方在確認車輛駕駛人及其他4名乘客未遭脅迫、限制行動自由後釐清案發經過。

據了解，楊(19歲)與其他4名友人林男（23歲）、張男（21歲）、王女（20歲）、吳女（21歲）都為台北某知名連鎖日式拉麵店的員工，同事間趁年前相約自北部南下安平遊玩，因駕駛人沿途均未停車讓乘客休息，楊嫌因內急難忍，開啟車窗朝車外大聲呼救後隨即將車窗搖上，孰料此舉讓一旁行進間的車輛駕駛更覺有異，撥打110報案請警方即刻救援。

雖是虛驚一場，但警詢後，楊被依違反社維法函送台南地院裁罰，楊當下被嚇到不知事情那麼嚴重，其他同車4人列 為關係人後請問。警方也在事後將案件處理情形回復報案人，雖然得到的回應是：「很有事欸！他們好無聊喔！」但報案人對於警方能在轉瞬間將車輛攔停，防制可能之危害發生，深表讚許。

19歲楊姓男子（左四）搭乘友人座車在車上惡作劇亂喊：「救命哦！」，警方接獲報案派遣線上警力執行攔截圍捕後找到人，楊辯稱是因尿急朝車外大聲呼喊救命，楊滋擾公共場所行為，警詢後依違反社會秩序維護法法辦。記者黃宣翰／翻攝
19歲楊姓男子（左四）搭乘友人座車在車上惡作劇亂喊：「救命哦！」，警方接獲報案派遣線上警力執行攔截圍捕後找到人，楊辯稱是因尿急朝車外大聲呼喊救命，楊滋擾公共場所行為，警詢後依違反社會秩序維護法法辦。記者黃宣翰／翻攝

台南 團團 停車場

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