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影／謊報「死人」證件、手抖菸拿反 中年男揹5條通、3地檢通緝
台中市41歲陳男乘坐友人機車，未開大燈遭警攔查。陳男先謊報「死人」身分證字號為其所有，假裝鎮定卻菸拿反、手抖個不停，才坦承真實身分；警方一查，警用小電腦「逼逼」叫不停，原來陳男身揹毒品、竊盜、侵占及背信案等5條通緝，遭新北、桃園、台中地檢署發布通緝，春節假期將在獄中度過。
豐原所所長林樹鉉、警員許祖昊本月14日晚間11點多，在豐原區成功路與成功路541巷口發現對向一部機車未開大燈，迴轉上前攔查，機車後座41歲陳男卻報一組假證號，資料顯示該證號男子已死亡遭註銷，且無國民影像檔能查證身分。
陳男卻仍堅稱曾改過名字，對於假證號男子的生日、地址等資料應答如流，且聲稱沒帶任何證件。
林樹鉉與許員辦案經驗豐富，知道事有蹊翹，眼前陳男絕非已過世的民眾，警方持續觀察，果然陳男從包包拿出香菸試圖減緩緊張情緒，卻將菸拿反，手直發抖。
警方眼尖發現陳男包包內有張身分證，陳男卻稱包包是駕駛友人的，拒絕配合。林樹炫告知陳男依照警察職權行使法第7條規定，顯然無法查證身分，警方得帶往勤務處所查證身分3小時，陳男才坦承自己是「通緝犯」。
陳男報出正確證號，警方手持警用小電腦響個不停，原來陳男身揹毒品危害防制條例、竊盜、侵占及背信案等5條通緝，立即依規定逮捕歸案。
警方調查，陳男分別遭新北、桃園、台中地檢署等地發布通緝，其中2件如果入獄，得面臨6個月徒刑，今年春節恐要在獄中度過。
林樹鉉呼籲，若有觸法應早日坦然面對，重新開創嶄新人生，「清源專案2.0」希望透過社區警政，警民合作即時遏止犯罪，警方將持續掃蕩犯罪，淨化社會治安，維護市民生命財產安全。
※ 提醒您：抽菸，有礙健康
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