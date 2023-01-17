新北市警分局長大風吹 16分局動15人
高階警官今年第2波人事案，今天晚上7點發布，共調動158人，19日交接到任，新北市16個警分局長，除了樹林警分局長，其餘15個警分局長均異動。人事調動部分如下。
新莊分局長林温柔陞任基隆港警總隊長
板橋分局長許芳毅陞任警政署保一總隊主任秘書
中和分局長李建廣陞任警政署專門委員
三重分局長陳永昌陞任本局警政監
新店分局長余昭俊陞任本局警政監
永和分局長陳保安陞任警政署行政組副組長
海山分局長周振安調任新莊分局長
三峽分局長王鴻儒調任海山分局長
行政科科長許城銘調任三峽分局長
淡水分局長黃南山調任板橋分局長
林口分局長陳忠龍調任中和分局長
金山分局詹志文調任林口分局長
土城分局長陳朝新調任新店分局長
蘆洲分局長張國哲調任三重分局長
汐止分局長林詮峰調任蘆洲分局長
鑑識中心主任黃國政調任汐止分局長
瑞芳分局長謝龍富調任土城分局長
保大大隊長陳保緒調任淡水分局長
督察室風紀股股長林國民調任保大大隊長
高雄市仁武分局長李崇偉調任永和分局長
航警局刑大大隊長蔣叔君調任金山分局長
刑事局偵查科科長王耀輝調任瑞芳分局長
高雄市刑大大隊長洪松田調任本局第四序列警政監
資訊室主任周哲民調任台北市文山第一分局長
保安科科長李紹榆調任高雄市鹽埕分局分局長
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