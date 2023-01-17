快訊

郭台銘發紅包了！高虹安代表贈與竹市義消 上頭印「8字」引聯想

不只螺螄粉！經濟部宣布「這1款陸零食」不准進口 原因曝光

大片瘀青照曝！花蓮悅來飯店水療池排水孔破裂 男子遭吸入差點溺水

新北市警分局長大風吹 16分局動15人

聯合報／ 記者翁至成／新北即時報導

高階警官今年第2波人事案，今天晚上7點發布，共調動158人，19日交接到任，新北市16個警分局長，除了樹林警分局長，其餘15個警分局長均異動。人事調動部分如下。

新莊分局長林温柔陞任基隆港警總隊長

板橋分局長許芳毅陞任警政署保一總隊主任秘書

中和分局長李建廣陞任警政署專門委員

三重分局長陳永昌陞任本局警政監

新店分局長余昭俊陞任本局警政監

永和分局長陳保安陞任警政署行政組副組長

海山分局長周振安調任新莊分局長

三峽分局長王鴻儒調任海山分局長

行政科科長許城銘調任三峽分局長

淡水分局長黃南山調任板橋分局長

林口分局長陳忠龍調任中和分局長

金山分局詹志文調任林口分局長

土城分局長陳朝新調任新店分局長

蘆洲分局長張國哲調任三重分局長

汐止分局長林詮峰調任蘆洲分局長

鑑識中心主任黃國政調任汐止分局長

瑞芳分局長謝龍富調任土城分局長

保大大隊長陳保緒調任淡水分局長

督察室風紀股股長林國民調任保大大隊長

高雄市仁武分局長李崇偉調任永和分局長

航警局刑大大隊長蔣叔君調任金山分局長

刑事局偵查科科長王耀輝調任瑞芳分局長

高雄市刑大大隊長洪松田調任本局第四序列警政監

資訊室主任周哲民調任台北市文山第一分局長

保安科科長李紹榆調任高雄市鹽埕分局分局長

新北市警局外觀。記者翁至成／翻攝
新北市警局外觀。記者翁至成／翻攝

高雄市 淡水

延伸閱讀

安坑輕軌票價預計比照淡海輕軌 單程最高25元

新北市抓觀光景點無照小黃司機 最高將罰9萬元

協勤民力默默付出不畏辛勞 屏縣長周春米頒慰問金

瑞芳興建醫療大樓有譜 說明會民眾討論踴躍

相關新聞

太忙了？高雄三鳳中街攤商供試吃 誤剪斷自己食指

春節將屆高雄市三鳳中街年貨大街吸引人潮辦年貨，1名女攤商準備供顧客試吃的零食，拿大剪刀拆包裝，卻不慎誤剪斷自己的食指，鮮...

桃園吊車當街「斷腳」橫躺路中 男駕駛手指骨折送醫

桃園市桃園區中央街一輛吊車，今下午疑因支撐腳斷裂翻覆，倒在路中央，男駕駛左手指骨折送醫，並無大礙，但吊車躺在路中央影響雙...

「怎麼會有小朋友」幼童闖進馬路 家長恐慘了

「記者爆料網」有網友PO影片，一名駕駛人行駛彰化縣員鹿路一段，疑似兒童從路邊衝出來，他嚇得切入內側車道又直接開進對向車道...

新北警局長年前慰問林安順遺孀 他26年前抓歹徒遭開7槍殉職

新北市警局長廖訓誠昨天新官上任，考量年節將近，今天特別前往海山分局新海派出所，慰問26年前因公殉職刑事小隊長林安順遺孀王...

獨／高雄工廠員工持棍重擊同事後腦勺 他不到一周腦死

高雄燕巢區某鋼鐵工廠王姓男員工，日前與林姓同事發生爭執，雙方爆發肢體衝突，王男一氣之下持棍，重擊對方頭部，導致林男受傷送...

影／基隆拖吊場遇橫禍 5輛車被相鄰台肥廠崩落石塊砸毀

基隆市警察局設在中山區文化路的違規車輛拖吊代保管場，因相鄰的台灣肥料公司基隆廠建物，牆面結構頂端崩塌，掉落的混凝土塊砸毀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。