「怎麼會有小朋友」幼童闖進馬路 家長恐慘了
「記者爆料網」有網友PO影片，一名駕駛人行駛彰化縣員鹿路一段，疑似兒童從路邊衝出來，他嚇得切入內側車道又直接開進對向車道，以免兒童繼續向前衝。影片在網路流傳，其他網友留言「怎麼會有小朋友…阿娘喂！」
彰化縣員鹿路一段的「管區」溪湖警分局溪湖派出所所長陳煌明說，迄今沒接獲報案，兒少法是公訴罪，警方會依法約詢家長，如查經真的是兒童忽然衝到路邊，家長將被罰款3千元至1萬5千元。
影片中的駕駛人本月15日晚間8點多駕車行經員鹿路，閃過疑似兒童，兒童跪在地面。PO網的民眾在網路留言，「如果今天沒有躲過去，那小孩是不是就…希望家長多重視。」其他網友在下面留言「小孩子有被撞到嗎？希望平安」、「怎麼會有小朋友」。
兒童的家長今天出面要求不要曝光，並坦承當天晚上疏忽，自己到對面開車，沒注意年約一歲半的孩子跟著走出家門，幸好駕駛人眼明手快閃過去。
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