影／基隆拖吊場遇橫禍 5輛車被相鄰台肥廠崩落石塊砸毀

基隆市警察局設在中山區文化路的違規車輛拖吊代保管場，因相鄰的台灣肥料公司基隆廠建物，牆面結構頂端崩塌，掉落的混凝土塊砸毀場內5輛車，幸未造成人員傷亡。警方和台肥明天將現場查看毀損情形，協調賠償事宜。

基隆市警局交通隊今天近午在違規車輛保管場巡查時，發現後方區域機車區旁，台肥的建物牆面上部倒塌，混凝土塊砸中3輛交通隊拖吊的無牌車輛、1輛市警局刑事警察大隊偵辦組織犯罪案件查扣的賓士車，另有1輛報廢巡邏車，車頂和引擎蓋被大塊混凝土砸到凹陷變形。