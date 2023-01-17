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影／基隆拖吊場遇橫禍 5輛車被相鄰台肥廠崩落石塊砸毀

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆警察局設在中山區文化路的違規車輛拖吊代保管場，因相鄰的台灣肥料公司基隆廠建物，牆面結構頂端崩塌，掉落的混凝土塊砸毀場內5輛車，幸未造成人員傷亡。警方和台肥明天將現場查看毀損情形，協調賠償事宜。

基隆市警局交通隊今天近午在違規車輛保管場巡查時，發現後方區域機車區旁，台肥的建物牆面上部倒塌，混凝土塊砸中3輛交通隊拖吊的無牌車輛、1輛市警局刑事警察大隊偵辦組織犯罪案件查扣的賓士車，另有1輛報廢巡邏車，車頂和引擎蓋被大塊混凝土砸到凹陷變形。

警方調閱保管場監視器畫面，看到台肥建物牆面上部結構，15日晚間8點多崩落。警方已將崩落地點車輛，移往其他安全地點停放，並與台肥基隆廠約定明天下午洽談賠償事宜。

基隆市警察局違規車輛拖吊代保管場內的5輛車，被相鄰的台肥基隆廠建物掉落的混凝土塊砸毀。記者邱瑞杰／攝影
基隆市警察局違規車輛拖吊代保管場內的5輛車，被相鄰的台肥基隆廠建物掉落的混凝土塊砸毀。記者邱瑞杰／攝影

基隆 警察 監視器

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