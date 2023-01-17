高雄拖板車轉彎不慎 撞死騎單車老人

高雄市鳳山區今天下午發生死亡車禍，拖板車司機林姓男子轉彎時，疑未注意右側人車，撞上騎腳踏車的陳姓老翁，陳送醫後不治，吃上過過失致死官司，確實肇禍原因由警方調查中。

據了解，今天下午1點多，林姓司機（57歲）駕駛拖板車，經過高雄市鳳山區中山東路與瑞興路口，準備由瑞興路右轉至中山東路，撞上右前方的陳姓老翁（67歲）的腳踏車，陳翁倒地，仍遭拖板車輾過下半身，造成身體多處骨折。

路人趕緊向119求救，將陳翁送往國軍高雄總醫院急救，但搶救到下午2點多，陳翁仍告死亡。