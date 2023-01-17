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疑內神通外鬼 台南官田超商竊案警起獲7萬多元偽鈔

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

台南市官田區某超商本月15日傳竊案，陳姓店員稱遭1名男子戴安全帽行竊逃逸，警方受理發現案情不單純，經查兩人為友人，懷疑店員內神通外鬼與男子聯手犯案，在男子住處起出偽造7萬4300元，涵蓋千元、五百元、百元鈔券，除逮捕2人，除依業務侵占、行使偽造貨幣罪嫌送辦，持續追查偽鈔來源中。

麻豆警分局是本月15日接獲官田區某超商陳姓店員報案聲稱，1名頭戴安全帽身分不明犯嫌，在大夜班人力不足時趁機行竊逃逸。警方調查發現，胡姓竊嫌進入超商後，極為熟悉店內地形、店員行跡及現金放置處，疑似內神通外鬼。

經警方抽絲剝繭下，陳姓店員坦承胡嫌為友人，2人聯手犯案，警方在胡住處起獲贓款7萬4300元，進一步檢視都是最近市面流傳偽鈔，分別有100、500及1000元等面額。

警方說，這些偽鈔，100元紙鈔號碼均CQ281880VJ、500元紙鈔號碼均為DR663080VA，1000元紙鈔號碼均為HR484268XD。其中面額1000元偽鈔號碼與近期中部地區橫行偽鈔號碼相同，不排除可能是來自同一非法來源。

麻豆分局分局長林中興表示，年關將近，各種面額紙鈔流通量會更加鉅大，為防止不肖人士趁機使用偽鈔以假亂真，呼籲民眾在拿到鈔票時，多花一點時間將紙鈔轉向正面觀察，警方也提醒，檢視是否偽鈔要訣如下：

1、有無浮水印。

2、鈔券正面左上角、左下角及右下角面額處，皆可感覺有凸起之觸感。

3、翻轉鈔票觀察變色油墨及變色窗式安全線。

4、「中央銀行印」、「中央銀行總裁」字樣印章（此批偽鈔為「玩具鈔票」字樣印章）。

5、鈔票右下角隱藏面額數字。

6、鈔票正面右側條狀箔膜光影變化等防偽辨識，照著中央銀行口訣「看一看」、「摸一摸」、「轉一轉」簡單3原則，就可輕鬆辨別真偽。

台南官田超商傳竊案，警起獲7萬多元偽鈔，逮捕2嫌送辦，擴大偵辦中。記者謝進盛／翻攝
台南官田超商傳竊案，警起獲7萬多元偽鈔，逮捕2嫌送辦，擴大偵辦中。記者謝進盛／翻攝
年關近，警方呼籲民眾在拿到鈔票時，多花一點時間將紙鈔轉向正面觀察。記者謝進盛／翻攝
年關近，警方呼籲民眾在拿到鈔票時，多花一點時間將紙鈔轉向正面觀察。記者謝進盛／翻攝

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