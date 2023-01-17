太忙了？高雄三鳳中街攤商供試吃 誤剪斷自己食指

春節將屆高雄市三鳳中街年貨大街吸引人潮辦年貨，1名女攤商準備供顧客試吃的零食，拿大剪刀拆包裝，卻不慎誤剪斷自己的食指，鮮血直流，婦人趕緊拿塑膠袋將斷指冰存冰塊，跑向路邊攔車求救，正巧遇高雄市保安大隊警車，趕緊將她送醫，接回斷指。

據了解，1月14日晚間，三鳳中街攤商謝姓女人（34歲）拿剪刀要剪開零食包裝箱，一時匆忙卻不慎剪斷自己的左手食指，血流不直，店內外人員和顧客都大吃一驚。她趕緊拿塑膠袋裝冰塊，將斷指裝進塑膠袋內，家人也趕緊119救助。

謝女一臉痛苦，跑到高雄市三民區自立路與三民街口要等救護車，但當時車流往來，她發現保大迅雷中隊的警車，連忙招手攔警車。

高雄市警保安大隊迅雷中隊巡邏警組小隊長施泳傑、警員施明享、張宏杰等3員，見謝女塑膠袋內滿是鮮血，手上還不斷滴血，趕緊停車，詢問該謝女，得悉謝女誤剪斷自己的手指，立即請女上車，火速衝向大同醫院，才知道原來當時三鳳中街因人潮擠，她擔心救護車進不了三鳳中街，才跑自立路求救。