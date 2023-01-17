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影／台中男失控裸上身推友人跪斑馬線 警到場查處

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

近日網路流傳一段影片，影片中男子在台中市西屯區的街頭失控，除推擠友人、機車、大聲咆哮外，還在道路亂衝，跪在斑馬線裸上身，阻礙其他轎車，最後是保大警員到場制止，西屯所表示，全案發生在10日，無人提告，經告誡後，已請回男子。

LINE群組「記者爆料網」在今天流傳一段影片，案發地點為西屯區青海路、上石路口，影片中有兩名年輕男子，其中一人不斷咆哮，推擠對方，以及路旁的機車、安全帽，隨後還在路口亂跑，最後則是跪在斑馬線上吼叫，男子甚至還脫掉上衣，以上衣揮打停等紅燈的轎車，也讓其他民眾看傻眼。

有住在附近大樓的民眾，聽到吵鬧聲，拿出手機拍攝，影片也因而在網路社群流傳。

第六警分局西屯所長張勝記表示，全案是先由保大警員巡經現場時，先制止，隨後由西屯所警員帶回約束，案發時間是今年1月10日下午4時許，涉案的陳姓男子年約20多歲，另名林姓男子則為陳的友人，陳患有憂鬱症，有就醫紀錄，當天因不明原因失控，因雙方無打架情事，也無提告，經告誡後，已請回陳等2人。

台中市陳姓男子在10日時在西屯區有情緒失控等脫序行為，警方到場查處。圖／摘自記者爆料網
台中市陳姓男子在10日時在西屯區有情緒失控等脫序行為，警方到場查處。圖／摘自記者爆料網
台中市陳姓男子在10日時在西屯區有情緒失控等脫序行為，警方到場查處。圖／摘自記者爆料網
台中市陳姓男子在10日時在西屯區有情緒失控等脫序行為，警方到場查處。圖／摘自記者爆料網
台中市陳姓男子在10日時在西屯區有情緒失控等脫序行為，警方到場查處。圖／摘自記者爆料網
台中市陳姓男子在10日時在西屯區有情緒失控等脫序行為，警方到場查處。圖／摘自記者爆料網

憂鬱症 安全帽

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