春節打詐不打烊 北市長蔣萬安率防詐宣導團出擊

迎接即將到來的農曆春節，台北市長蔣萬安本月14日率領中正警一分局官警，深入社區加強犯罪宣導，提醒民眾因應農曆年節前，採買、資金流通等需求，導致詐團猖獗，要多加小心，有疑慮就撥打反詐騙諮詢專線，防範犯罪於未然。

警方表示，農曆年節前，民眾可能因為返鄉團圓、採買年貨、旅遊消費及資金流通等需求，頻繁接觸網路消費，接收詐騙訊息及來電頻次增加，以致詐欺犯罪猖獗，為防範民眾遭詐騙，警方防詐宣導團持續深入社區加強預防詐騙宣導，期望能防範犯罪於未然。

另為落實執行新世代打擊詐欺策略行動綱領及112年加強重要節日安全維護工作，蔣萬安在本月14日，親自率領中正第一分局「打詐台北隊」，提醒市民朋友提高警覺，不讓詐騙集團有機可乘。

中正第一分局呼籲，現今網路發達、社群媒體興盛，民眾接觸詐騙訊息機會極多，對於任何提及金錢的訊息，都應提高警覺，多方查證資訊來源及真實性，如有任何疑慮請撥打165反詐騙諮詢專線或110報案專線查證，才能避免受騙。