春節打詐不打烊 北市長蔣萬安率防詐宣導團出擊
迎接即將到來的農曆春節，台北市長蔣萬安本月14日率領中正警一分局官警，深入社區加強犯罪宣導，提醒民眾因應農曆年節前，採買、資金流通等需求，導致詐團猖獗，要多加小心，有疑慮就撥打反詐騙諮詢專線，防範犯罪於未然。
警方表示，農曆年節前，民眾可能因為返鄉團圓、採買年貨、旅遊消費及資金流通等需求，頻繁接觸網路消費，接收詐騙訊息及來電頻次增加，以致詐欺犯罪猖獗，為防範民眾遭詐騙，警方防詐宣導團持續深入社區加強預防詐騙宣導，期望能防範犯罪於未然。
另為落實執行新世代打擊詐欺策略行動綱領及112年加強重要節日安全維護工作，蔣萬安在本月14日，親自率領中正第一分局「打詐台北隊」，提醒市民朋友提高警覺，不讓詐騙集團有機可乘。
中正第一分局呼籲，現今網路發達、社群媒體興盛，民眾接觸詐騙訊息機會極多，對於任何提及金錢的訊息，都應提高警覺，多方查證資訊來源及真實性，如有任何疑慮請撥打165反詐騙諮詢專線或110報案專線查證，才能避免受騙。
另外，年節期間，為維護民眾存（提）款安全，警方提供「免費護鈔服務」，凡是民眾提領大額現金，都可透過110、金融機構或直接向轄區派出所申請護鈔服務，中正第一分局將全力維護治安並守護民眾財產安全，讓民眾都能平安歡喜過好年。
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