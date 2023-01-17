快訊

國發會主委曝發6千元現金時程 「三種領取方式」曝光

最新民調出爐！侯友宜或郭台銘選總統 支持度皆領先賴清德、柯文哲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

聯合服勤基層警也怨言 新竹縣警局長表示將增補警力

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

新竹縣警察局長林信雄剛上任，即在新竹縣長楊文科指示下，宣布將增加預算員額，消息一出獲得不少基層員警支持，尤其不少偏鄉派出所聯合服勤後至今仍在磨合期，惹得各方不小怨言，有員警就表示希望增加警力後，恢復原本的服勤方式。

新竹縣目前有橫山警分局、竹東警分局及新埔警分局等3分局採取聯合服勤，不少派出所因原編制警力不足，都只能採取聯合服勤方式辦公，且從去年12月初開始陸續試辦，但試辦期間遭遇地方民眾反彈，民眾憂心陪伴幾十年的派出所會不會一夕之間被廢除，影響地方治安。

聯合服勤上路後，因是數個派出所整併辦公，也傳出有基層員警不適應，除了工作上分配複雜，還要與不同派出所的同事認識、磨合，更有偏鄉派出所的員警覺得是替主力派出所分攤工作，私下頗有怨言。

林信雄今天在縣府主管會報上，答覆楊文科所提出新竹縣的警力聯合服勤問題，林信雄回應將視縣府整體規畫，逐年增補實際員額。

消息一出獲得不少因聯合服勤受影響的基層員警支持，有員警表示，其實問題並不是聯合服勤的工作模式有問題，歸根究底仍是警力不足導致，聯合服勤只是解決警力不足的暫時解決辦法。

不過在增補警力、恢復原本服勤模式前，有山區部落因擔心聯合服勤影響治安維持，已陸續與派出所討論由部落族人組織巡守隊，希望能分擔派出所壓力，就有所長私下坦言自從聯合服勤後工作量大增，轄區還變廣，且為了提升見警率，聯合服勤後並沒有比較輕鬆。

至於從聯合服勤上路後是否影響治安表現，新竹縣各分局都表示沒有影響，但也有退休警說，因聯合服勤上路才短短1個月，影響還看不出來，但若長期下去，恐怕地方治安就會受到影響，會讓宵小更大膽犯案，尤其山區偷倒垃圾情況可能會增加，因此增加警力，並配合增設監視器才是解決辦法。

五峰分駐所與茅圃、花園及羅山所聯合服勤。記者巫鴻瑋／攝影
五峰分駐所與茅圃、花園及羅山所聯合服勤。記者巫鴻瑋／攝影

新竹 楊文科

延伸閱讀

新竹縣展開春安工作 楊文科親自發慰問金感謝警義交

影／楊文科：遠百竹北帶動周邊繁榮 是新竹縣的金雞母

高虹安現身竹縣政府 與楊文科同出席後備軍人表揚活動

曾雪梅再獲版印年畫全國首獎 楊文科讚譽新竹之光

相關新聞

太忙了？高雄三鳳中街攤商供試吃 誤剪斷自己食指

春節將屆高雄市三鳳中街年貨大街吸引人潮辦年貨，1名女攤商準備供顧客試吃的零食，拿大剪刀拆包裝，卻不慎誤剪斷自己的食指，鮮...

廁所飄不明白煙竟是社區住戶吸毒 新北刑大查獲千包毒咖啡

新北市警方日前接獲民眾報案，稱「家裡廁所莫名其妙出現白煙、還臭臭的」，循線追查發現「竟然是社區內有人在吸毒」，著手蒐集事...

他攜5把西瓜刀狂砍前妻 父護女遭砍到「失憶」

高雄蔣姓男子和孫姓妻子離婚後，不滿前妻另外聲請保護令，去年2月帶著5把西瓜刀跑到孫女家中砍人，孫父出來保護愛女，遭蔣男砍...

影／首宗3D列印長槍案 堆高機男怕被欺負自學出師

刑事局中打五隊去年查出，嘉義縣李姓男子在網路購買3D列印器材、槍管等物品，疑有製造槍支的犯行，經長期蒐證後，今年初前往查...

影／台中男失控裸上身推友人跪斑馬線 警到場查處

近日網路流傳一段影片，影片中男子在台中市西屯區的街頭失控，除推擠友人、機車、大聲咆哮外，還在道路亂衝，跪在斑馬線裸上身，...

春節打詐不打烊 北市長蔣萬安率防詐宣導團出擊

迎接即將到來的農曆春節，台北市長蔣萬安本月14日率領中正警一分局官警，深入社區加強犯罪宣導，提醒民眾因應農曆年節前，採買...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。