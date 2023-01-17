聯合服勤基層警也怨言 新竹縣警局長表示將增補警力

新竹縣警察局長林信雄剛上任，即在新竹縣長楊文科指示下，宣布將增加預算員額，消息一出獲得不少基層員警支持，尤其不少偏鄉派出所聯合服勤後至今仍在磨合期，惹得各方不小怨言，有員警就表示希望增加警力後，恢復原本的服勤方式。

新竹縣目前有橫山警分局、竹東警分局及新埔警分局等3分局採取聯合服勤，不少派出所因原編制警力不足，都只能採取聯合服勤方式辦公，且從去年12月初開始陸續試辦，但試辦期間遭遇地方民眾反彈，民眾憂心陪伴幾十年的派出所會不會一夕之間被廢除，影響地方治安。

聯合服勤上路後，因是數個派出所整併辦公，也傳出有基層員警不適應，除了工作上分配複雜，還要與不同派出所的同事認識、磨合，更有偏鄉派出所的員警覺得是替主力派出所分攤工作，私下頗有怨言。

林信雄今天在縣府主管會報上，答覆楊文科所提出新竹縣的警力聯合服勤問題，林信雄回應將視縣府整體規畫，逐年增補實際員額。

消息一出獲得不少因聯合服勤受影響的基層員警支持，有員警表示，其實問題並不是聯合服勤的工作模式有問題，歸根究底仍是警力不足導致，聯合服勤只是解決警力不足的暫時解決辦法。

不過在增補警力、恢復原本服勤模式前，有山區部落因擔心聯合服勤影響治安維持，已陸續與派出所討論由部落族人組織巡守隊，希望能分擔派出所壓力，就有所長私下坦言自從聯合服勤後工作量大增，轄區還變廣，且為了提升見警率，聯合服勤後並沒有比較輕鬆。