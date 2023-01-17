20歲妙齡女車鑰匙沒拔 他偷走閒晃「再闖民宅偷2條女用內褲」

20歲王姓女子日前將機車停在住家樓下，卻忘記把鑰匙拔走，要用車時才發現機車不翼而飛，慌張報警，警方發現機車還在附近，擴大追查，半小時內「人贓俱獲」逮到偷車犯，他辯稱是跟友人借車，但車主指證歷歷讓他百口莫辯。警方另外在機車置物箱發現2條女用內褲，詢問得知「這也是他偷來的」，警詢後依法送辦。

警方12日清晨5點15分獲報，王女報案稱，凌晨1點多將機車停在汐止區大同路二段的機車格，當下忘記拔車鑰匙，牽車時發現愛車遭竊，只剩安全帽在現場。

汐止警方循線調閱監視器畫面，發現犯嫌還出沒在大同路一帶，立刻派員在路上巡視，半小時就發現偷車犯嫌57歲黃姓男子騎贓車在路上閒晃。

警方按喇叭示意停車，黃男不配合，最後竟然直接把機車騎回原本偷車的地方，員警盤查時，黃男辯稱「我沒偷車啊，這是我跟朋友借的」，惟警問「車主是誰？什麼時候借的？」黃男均無法交代，又車主指證歷歷，他才坦承犯行。

警方打開機車置物箱，意外發現2條女用內褲，並非車主所有，黃男才說「騎機車沿途閒晃，有進入民宅偷內褲」，但推託忘記行竊處所，警詢後依竊盜罪嫌移送士林地檢署偵辦。

汐止警方呼籲，民眾離開車輛前，務必順手拔鑰匙，避免讓有心犯案歹徒有機可乘，如有發現可疑人、事、物，請立即撥打110報案，讓警方將不法分子逮捕到案，維護民眾財產安全。